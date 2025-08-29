Wenn die Kasachen in der Champions League bei Sporting antreten, müssen sie fast 7000 km überwinden – Rekord.

Legende: Haben hoffentlich keine Flugangst Die Fans von Qairat Almaty. Imago/Shutterstock

Fast 7000 Kilometer für ein Spiel: Wenn Qairat Almaty zu seiner Champions-League-Reise zu Sporting Lissabon aufbricht, fällt ein Rekord. 6908 Kilometer Luftlinie liegen zwischen der kasachischen Stadt und der portugiesischen Metropole. Nie war die Distanz zwischen zwei Teams, die in der «Königsklasse» aufeinandertreffen, grösser. Zur Einordnung: Von Zürich nach New York beträgt die Luftlinie etwa 6300 Kilometer.

An der Grenze zu China

Almaty ist erstmals in der Champions League dabei, die Stadt liegt ganz im Osten Kasachstans. Bis nach China sind es vom dortigen Zentralstadion nur 300 km. Damit sind die Reisestrapazen für alle Gegner Almatys immens. Das betrifft auch Real Madrid mit seinem neuen Coach Xabi Alonso: Die «Königlichen» müssen 6414 Kilometer für ihr Auswärtsspiel in Kasachstan zurücklegen.

Den aktuellen Entfernungs-Rekord in der Champions League halten die Gruppenspiele zwischen Benfica Lissabon und FK Astana (ebenfalls Kasachstan) im Jahr 2015 mit 6164 Kilometern pro Strecke.