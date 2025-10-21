Bayer Leverkusen trifft am 3. Spieltag der Champions League auf PSG. Die «Werkself» ist unter ihrem neuen Coach noch ungeschlagen.

Legende: Französisch-brasilianischer Torjubel Martin Terrier (FRA) und Arthur (BRA) freuen sich über den Treffer zum 4:2 gegen Mainz. Imago/HMB-Media

Am Samstag kam es beim spektakulären 3:4 zwischen Mainz und Leverkusen zu einem Novum. Erstmals in dieser Bundesliga-Saison standen bei Bayer nämlich 2 Spieler, die nur den deutschen Pass besitzen, in der Startformation. In den 6 Runden zuvor war es maximal Robert Andrich gewesen. «Für uns ist es nicht finanzierbar, deutsche Spieler mit der Qualität, die wir voraussetzen, für uns zu verpflichten», sagte Sportchef Simon Rolfes zur Tatsache, dass bei Leverkusen fast ausschliesslich ausländische Profis spielen.

Unter Hjulmand läuft es

Gleichwohl ist der «Werkself» der Saisonstart nach dem grossen Umbruch im Sommer und der frühen Trainerentlassung von Erik ten Hag geglückt. Unter Kasper Hjulmand holte man zuletzt in der Bundesliga 13 Punkte aus 5 Spielen. Zusammen mit den 2 Unentschieden in der Champions League ist Bayer mit dem Dänen noch ungeschlagen.

So war es am letzten CL-Spieltag

Am Dienstag wird diese Serie nun aber auf eine echte Probe gestellt. Leverkusen empfängt CL-Titelverteidiger PSG. Ein Klub, der finanzielle Einschränkungen nur vom Hörensagen kennt.

