Der FC Brügge ist im Hoch. Nach schlechtem Saisonstart ist der belgische Meister um den dänischen Stürmerstar Andreas Skov Olsen dank 4 Siegen in Folge an die Tabellenspitze geklettert. Mittendrin: Neuzugang Ardon Jashari, der diesen Sommer für kolportierte 6 Millionen vom FC Luzern nach Flandern gestossen war.

Zumindest teilweise mittendrin, denn die Stammplätze beim Traditionsklub sind heiss umkämpft. Bei Brügges souveränem 3:0 am Samstag in Kortrijk stand Jashari zum 2. Mal in 7 Liga-Spielen in der Startelf. «Die Liga ist physischer, intensiver, schneller», sagt der Nati-Spieler über den Unterschied zur Super League.

«Es kann so weitergehen»

Wohl fühlt sich der 22-Jährige trotzdem. «Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen. Auch die Wohnsituation gefällt mir mega. Es kann eigentlich nur so weitergehen», sagt Jashari.

00:45 Video Jashari: «Es wird für keinen einzigen Gegner einfach» Aus Sport-Clip vom 18.09.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Am Mittwoch folgt für die «Blau-Schwarzen» der bisherige Saison-Höhepunkt: Brügge empfängt in der Champions League Borussia Dortmund. Der Finalist der letzten Saison ist favorisiert, aber Jashari ist überzeugt: «Wir haben eine Mannschaft, die nie aufgibt und zuhause sehr stark ist. Ich glaube, mit unseren Fans im Rücken wird es für keinen einzigen Gegner einfach.»

Kommt es zum Duell Jashari - Kobel?

Damit könnte es auch zum Duell zweier Nati-Spieler kommen. Bei Dortmund steht Gregor Kobel im Tor. An der EM in Deutschland teilten Jashari und Kobel das «Bankdrücker»-Schicksal. Inzwischen ist Kobel zur Nummer 1 in der Nati aufgerückt, Jashari ist noch jung genug, um in Ernstkämpfen die U21 zu verstärken (zuletzt mit einem Assist gegen Montenegro).

Im Hinblick auf die Direktbegegnung in der CL richtet Jashari eine kleine Warnung an Kobel: «Ich sage ihm, was er in Brügge zu erwarten hat», so der Mittelfeldspieler mit einem Augenzwinkern.

Die Belgier hoffen, zumindest eine bessere Falle zu machen als in der CL-Gruppenphase vor 4 Jahren. Damals endeten beide Spiele gegen Dortmund mit einer 0:3-Niederlage. 4 der 6 BVB-Tore schoss ein gewisser Erling Haaland.