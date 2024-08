Legende: Wechsel im Nati-Tor Gregor Kobel tritt in die Fussstapfen von Yann Sommer. Freshfocus/Toto Mati

Am 5. September startet die Schweizer Nationalmannschaft in die nächste Länderspiel-Tranche. Auswärts trifft man auf Dänemark, 3 Tage später empfängt man zuhause in Genf Europameister Spanien. Im Tor stehen wird dann nicht mehr Yann Sommer, sondern Gregor Kobel. Dies berichtete blue Sport am Donnerstagmittag. Die Meldung deckt sich mit den Informationen von SRF.

Der Schweizerische Fussballverband SFV möchte zur Meldung keinen Kommentar abgeben.

Sommer seit 2014 die Nummer 1

Im Hinblick auf die WM 2026 kommt es im Nati-Tor nach 10 Jahren zur Wachablösung. Sommer hatte den Status als Nummer 1 seit 2014 inne, als er nach der WM in Brasilien Diego Benaglio im Tor ablöste. Mit 94 Länderspielen ist der 35-Jährige Schweizer Rekordtorhüter.

50:58 Video Doku: Yann Sommer – Out of the Box Aus Sportdokus vom 20.11.2022. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 50 Minuten 58 Sekunden.

Nun bekommt Kobel, der sich trotz herausragenden Leistungen beim BVB im Nati-Tor immer hinten anstellen musste, seine Chance. Mit Dortmund hatte der 26-Jährige im letzten Jahr den Champions-League-Final erreicht. Vom Fachmagazin kicker wurde er zum wiederholten Mal zum besten Keeper der Bundesliga gewählt.