10 Jahre lang prägte Kevin De Bruyne die goldene Ära von Manchester City. Am Donnerstag kehrt er mit Napoli zum Klub seines Lebens zurück.

Legende: Trifft auf seinen Herzensklub Kevin De Bruyne. Imago Images/Andrea Staccioli

Neben Pep Guardiola wird kein anderer Name öfters in Verbindung gebracht mit den goldenen Jahren von Manchester City als Kevin De Bruyne. Der Belgier wechselte 2015 von Wolfsburg nach England und gewann mit den «Skyblues»:

6 Mal die Premier League

2 Mal den FA Cup

1 Mal die Champions League

Dabei war De Bruyne kein Mitläufer, sondern Dreh- und Angelpunkt und nicht selten der Mann für die entscheidenden Tore. In diesem Sommer – nach 10 Saisons als «Citizen» – hat der inzwischen 34-Jährige den Klub in Richtung Italien verlassen.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Zusammenfassung der Partie Manchester City – Napoli sowie der anderen 5 Partien des Abends sehen Sie am Donnerstag ab 23:00 Uhr in der Sendung «Champions League – Highlights» auf SRF zwei.

Frühestmögliche Rückkehr

Das Schicksal wollte es so, dass De Bruyne gleich zum Start der Champions League mit seinem neuen Arbeitgeber Napoli bei ManCity antritt. Ihm sei klar gewesen, dass es früher oder später zu diesem Duell kommen würde, so De Bruyne. «Es wird sehr seltsam werden. ManCity ist mein Klub. Das wird sich nie ändern.»

In Neapel scheint sich der Ausnahmekönner bestens eingelebt zu haben. Nicht nur hat Napoli alle seine bisherigen 3 Serie-A-Partien gewonnen. Auch hat De Bruyne bereits 2 Treffer auf dem Konto.

Champions League