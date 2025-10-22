Am Mittwoch empfangen die Bayern in der Champions League Club Brügge. Für den belgischen Coach der Münchner eine spezielle Sache.

Legende: Ein Hauch von Unbesiegbarkeit Die Bayern haben unter Vincent Kompany in dieser Saison alle ihre Pflichtspiele gewonnen. Imago/Maximilian Koch

Es sind freudige Tage für Vincent Kompany, den Trainer von Bayern München. Am Samstag gewann sein Team das Bundesliga-Topspiel gegen Dortmund mit 2:1 und zog an der Tabellenspitze davon. Es war der 11. Sieg im 11. Pflichtspiel für die Bayern. Zwei Tage später vermeldete der Rekordmeister die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem 39-Jährigen bis 2029 (bisher 2027).

CL-Duell mit dem alten Rivalen

Am Mittwoch wollen Kompany und Co. das Dutzend voll machen. Am 3. Spieltag der Champions League ist Club Brügge zu Gast in der Allianz Arena. Für den Coach keine Partie wie jede andere. Nicht nur ist Kompany Belgier, er ist auch sehr stark mit dem RSC Anderlecht, dem grossen Rivalen Brügges, verbunden. Kompany lancierte sowohl seine Spieler- als auch seiner Trainer-Karriere beim belgischen Rekordmeister.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Zusammenfassungen aller Champions-League-Spiele vom Mittwoch sehen Sie in der Sendung «Champions League – Highlights» ab 23:00 Uhr auf SRF zwei.

Bayern-Star Joshua Kimmich sagt denn auch, dass das Wiedersehen mit Brügge für Kompany «ein sehr, sehr wichtiges Spiel» sei. Dementsprechend «müssen wir gewinnen», so der deutsche Nationalspieler weiter.

