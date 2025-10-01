Der 22-jährige Stürmer stellt in einer Statistik alle in den Schatten – auch ManCity-Superstar Erling Haaland.

Legende: Bei Monaco in Torlaune Ansu Fati. IMAGO / Icon Sport

In Barcelona galt Ansu Fati einst als der nächste Lionel Messi. 2021, als 18-Jähriger, erhielt er die legendäre Nummer 10. Sein Marktwert damals: 80 Mio. Euro. Zahlreiche Verletzungen bremsten den Spanier aber aus. Mittlerweile ist Fati 22, sein Wert wird auf 5 Mio. Euro geschätzt und er spielt auf Leihbasis für die AS Monaco.

Im Fürstentum scheint sein Stern nach und nach doch noch aufzugehen: In den 3 absolvierten Spielen für die Monegassen netzte Fati 4-fach ein, obwohl er jedes Mal als Joker kam. Im Schnitt traf er alle 24 Minuten.

Hütter: «Nicht stabil genug»

Mit dieser Quote sticht er Stars wie Kylian Mbappé (60 Minuten) und Erling Haaland (70 Minuten) aus. Apropos: Auf Letzteren trifft Fati am Mittwochabend in der Champions League, wenn Manchester City im Stade Louis II zu Gast ist (ab 21:00 Uhr live auf SRF zwei).

Trotz Fati-Furore läuft es Monaco aktuell nicht rund. Zum CL-Auftakt tauchte das Team von Trainer Adi Hütter in Brügge mit 1:4 und auch die City-Hauptprobe gegen Lorient ging verloren (1:3). «Wir sind derzeit nicht stabil genug», räumt Hütter ein.

Champions League