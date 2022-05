Real Madrid hat den 14. Champions-League-Titel im Fokus. Am Ehrgeiz einiger Spieler mangelt es definitiv nicht.

Legende: Nimmt seinen 1. CL-Titel ins Visier Federico Valverde, seit 2018 bei Real Madrid. Imago/Nurphoto

Real Madrid hat die Champions League schon 13 Mal gewonnen. 4 dieser Titel stemmten die «Königlichen» in den letzten 8 Jahren in die Höhe. Manch ein Spieler war schon 2014 dabei, als Real den langersehnten 10. Titel, «La Decima», in einem dramatischen Endspiel gegen Atletico Madrid holte.

Die Wege ins Endspiel

Schliessen 02:17 Video Real: Trotz früher Schmach und dank 15 Benzema-Toren Aus Sport-Clip vom 27.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 17 Sekunden. 01:48 Video Liverpool: Mit viel Schlagkraft und einem eingespielten Kollektiv Aus Sport-Clip vom 27.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden.

Aber im Team von Carlo Ancelotti hat es auch den einen oder anderen Grünschnabel. Einer davon ist Federico Valverde. Der erst 23-jährige Uruguayer hat sich in Spaniens Hauptstadt mit starken Leistungen schon längst einen Namen gemacht, in dieser Saison konnte sich der begnadete Box-to-Box-Spieler nochmals deutlich weiterentwickeln. Bei Real ist man sich sicher, einen Mittelfeldmotor für die Zukunft zu haben.

Die Champions-League-Finals der letzten 15 Jahre Box aufklappen Box zuklappen 2021 (in Porto): Chelsea - Manchester City 1:0



(in Porto): Chelsea - Manchester City 1:0 2020 (in Lissabon): Bayern München - Paris Saint-Germain 1:0



(in Lissabon): Bayern München - Paris Saint-Germain 1:0 2019 (in Madrid): Liverpool - Tottenham Hotspur 2:0

(in Madrid): Liverpool - Tottenham Hotspur 2:0 2018 (in Kiew): Real Madrid - Liverpool 3:1

(in Kiew): Real Madrid - Liverpool 3:1 2017 (in Cardiff): Real Madrid - Juventus Turin 4:1

(in Cardiff): Real Madrid - Juventus Turin 4:1 2016 (in Mailand): Real Madrid - Atlético Madrid: 1:1 n.V. – Real 5:3-Sieger n.P.



(in Mailand): Real Madrid - Atlético Madrid: 1:1 n.V. – Real 5:3-Sieger n.P. 2015 (in Berlin): FC Barcelona - Juventus Turin 3:1

(in Berlin): FC Barcelona - Juventus Turin 3:1 2014 (in Lissabon): Real Madrid - Atlético Madrid 4:1 n.V.



(in Lissabon): Real Madrid - Atlético Madrid 4:1 n.V. 2013 (in London): Bayern München - Borussia Dortmund 2:1



(in London): Bayern München - Borussia Dortmund 2:1 2012 (in München): Chelsea - Bayern München 1:1 n.V. – Chelsea 4:3-Sieger n.P.

(in München): Chelsea - Bayern München 1:1 n.V. – Chelsea 4:3-Sieger n.P. 2011 (in London): FC Barcelona - Manchester United 3:1

(in London): FC Barcelona - Manchester United 3:1 2010 (in Madrid): Inter Mailand - Bayern München 2:0



(in Madrid): Inter Mailand - Bayern München 2:0 2009 (in Rom): FC Barcelona - Manchester United 2:0



(in Rom): FC Barcelona - Manchester United 2:0 2008 (in Moskau): Manchester United - Chelsea 1:1 n.V. – Manchester 6:5-Sieger n.P.



(in Moskau): Manchester United - Chelsea 1:1 n.V. – Manchester 6:5-Sieger n.P. 2007 (in Athen): Milan - Liverpool 2:1



Vor CL-Final zu Scherzen aufgelegt

Dass Valverde nicht nur Klasse, sondern auch reichlich Ehrgeiz hat, unterstrich er im Vorfeld des Champions-League-Finals vom Samstag gegen den FC Liverpool. Auf die Frage eines AS-Reporters, welches Opfer er erbringen würde für den Gewinn der Champions League, antwortete Valverde: «Es ist eine einzigartige Trophäe für jeden Spieler auf der Welt. Ich bin bereit, eine Menge zu geben. Ausser meinem Sohn. Vielleicht würde ich meine Frau ‹hergeben›.» Noch bevor er den Satz zu Ende sagen konnte, begann Valverde zu lachen und hängte an: «Nein, nein, ich mache nur Spass!»

Wer gewinnt den Champions-League-Final? Liverpool Liverpool % Real Madrid Real Madrid % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Der Haussegen hängt bei Valverde und seiner Freundin Mina Bonino wegen dieser Aussage aber keineswegs schief. Ihr Konter auf Twitter: «Ich verurteile das nicht. Wenn River Plate eine weitere Copa Libertadores gewinnen würde, würde ich ihn auch ‹hergeben›. Man muss Freunde opfern, alles für die Nummer 14!» Hintergrund: Bonino ist grosse Anhängerin vom argentinischen Klub River Plate.

Ob der 14. Henkelpott, «La Decimocuarta», in der reich bestückten Pokalsammlung von Real-Präsident Florentino Pérez Platz finden wird, entscheidet sich am Samstagabend in Paris. Die Partie beginnt um 21:00 Uhr. Bei SRF Sport sind Sie im Liveticker mit dabei. Um 23:00 Uhr folgt auf SRF zwei das Magazin «Champions League – Highlights» mit einer Zusammenfassung und Analysen.