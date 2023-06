Legende: Die Trophäe im Finalstadion Um diesen Pokal geht es am 10. Juni im Atatürk-Olympiastadion. Getty Images/Burak Kara/UEFA

Wann findet der Final statt?

Der Höhepunkt der Königsklassen-Saison findet am Samstag, 10. Juni, in Istanbul statt. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Wo wird gespielt?

Austragungsort ist das Atatürk-Olympiastadion. Die Arena wurde im Juli 2002 eröffnet, liegt im Stadtteil Basaksehir und bietet Platz für über 75'000 Fans. Im grössten Stadion der Türkei trägt vor allem die türkische Nationalmannschaft ihre Heimspiele aus. Bereits 2020 und 2021 hätte der Final in Istanbul stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde dieser aber jedoch nach Lissabon bzw. Porto verlegt.

Legende: Hier wird um den Pokal gespielt Das Atatürk-Olympiastadion in Istanbul. Keystone/AP HURRIYET

Erinnerungen an 2005

2005 fand im Atatürk-Stadion zum ersten Mal ein Final in der Champions League statt. Und es sollte eines der legendärsten Endspiele in der Königsklasse werden. Die AC Milan hatte gegen Liverpool bereits zur Pause mit 3:0 geführt. Die «Reds» glichen in der 2. Halbzeit die Partie aber noch aus und retteten sich ins Penaltyschiessen. Dort avancierte Liverpool-Goalie Jerzy Dudek mit 2 gehaltenen Elfmetern zum gefeierten Helden.

03:04 Video Archiv: Der verrückte Champions-League-Final 2005 Aus Sport-Clip vom 25.05.2018. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 4 Sekunden.

Der Weg in den Final

Inter Mailand: Die Italiener beendeten die Gruppenphase hinter Bayern München auf Rang 2, vor Barcelona und Viktoria Pilsen. Im Achtelfinal- und Viertelfinal setzte sich Inter gegen 2 portugiesische Klubs durch (Porto und Benfica), im Halbfinal behielt man im Stadtduell gegen die AC Milan zweimal die Oberhand (2:0, 1:0).

01:39 Video Inter Mailands Weg in den Champions-League-Final Aus Sport-Clip vom 09.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden.

Manchester City: Die «Skyblues» zogen gegen Dortmund, Sevilla und Kopenhagen als Gruppensieger in die Achtelfinals ein. Dort setzte sich ManCity gegen Leipzig deutlich mit dem Gesamtskore von 8:1 durch. Im Viertelfinal folgte der Triumph über Bayern München (3:0, 1:1), im Halbfinal schalteten die Engländer Titelverteidiger Real Madrid aus (1:1, 4:0).

01:35 Video ManCitys Weg in den Champions-League-Final Aus Sport-Clip vom 09.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden.

4. Streich von Inter oder Premiere für City? Inter Mailand stand zuletzt 2010 im Final der Champions League – und holte unter José Mourinho mit einem 2:0-Sieg über Bayern München den 3. Titel. 1964 und 1965 hatten die «Nerazzurri» den damaligen Europapokal der Landesmeister gewonnen. Manchester City steht zum 2. Mal nach 2021 im CL-Final. Vor 2 Jahren setzte es in Porto allerdings eine 0:1-Niederlage gegen Chelsea ab. Die «Citizens» streben in Istanbul endlich den 1. Triumph in der Königsklasse an. Gleichzeitig könnten die Engländer nach ihrem Meistertitel und dem FA-Cup-Sieg das Triple komplettieren.

Die Direktduelle

Man glaubt es kaum, aber Inter Mailand und Manchester City haben noch nie in einem Pflichtspiel gegeneinander gespielt. Am 10. Juni kommt es also zur Premiere – und das gleich im Final des wichtigsten Klubwettbewerbs in Europa.

Der Schweizer

Mit Manuel Akanji wird auch ein Schweizer am Champions-League-Final teilnehmen. Das Endspiel in Istanbul dürfte der vorläufige Karrierehöhepunkt des 27-jährigen Verteidigers auf Klubebene sein. Er strebt mit Manchester City den Gewinn des Triples an, nachdem er mit den «Citizens» bereits Meister und FA-Cupsieger geworden ist.