Legende: Es kommt zum Wiedersehen PSG-Mittelfeldspieler Fabian Ruiz legte sich in der Ligaphase mit Arsenals Riccardo Calafiori an. imago images/Offside Sports Photography/Charlotte Wilson

In einer K.o.-Phase der Champions League sind sich Arsenal und Paris St-Germain noch nie gegenübergestanden. Ohnehin begegneten sich die beiden Team in der «Königsklasse» erst dreimal, zuletzt in dieser Kampagne. Im Oktober gewannen die «Gunners» das Duell in der Ligaphase im heimischen Emirates 2:0.

Das Halbfinal-Hinspiel am Dienstag findet ebenfalls in London statt. Und auch wenn Arsenal an PSG gute Erinnerungen hat, ist in den knapp 7 Monaten viel passiert. Mit Ousmane Dembélé fehlte den Franzosen im Oktober einer der wichtigsten Pfeiler.

Liverpool, Aston Villa und jetzt Arsenal?

Dembélé lief erst zum Jahresende richtig heiss, als er von Mitte Dezember bis Mitte März in 20 Pflichtspielen 25 Tore erzielte. Er kommt in Champions League und Ligue 1 alle 94 Minuten auf ein Tor – der beste Wert seiner Karriere. Im extrem laufbetonten Ansatz von Trainer Luis Enrique hat er eine Schlüsselrolle.

Nach Liverpool und Aston Villa will PSG mit seinem intensiven Pressing auch Arsenal vor Probleme stellen – und die Titelträume eines dritten englischen Klubs platzen lassen.

