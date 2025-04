2006 stand Arsenal zum bislang einzigen Mal im CL-Final. Dorthin will man zurück – mit einer jungen Abwehr.

Nach dem Coup gegen Real will Arsenal wieder ins Endspiel

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Kein Durchkommen Jakub Kiwior (links) und William Saliba bilden bei Arsenal die Innenverteidigung. Imago/Visionhaus

Seit Sonntag ist es amtlich: Arsenal wird 2025 nicht zum 14. Mal englischer Meister. Doch im Gegensatz zum neuen Champion Liverpool sind die «Gunners» in der Champions League noch im Rennen – und würden diese nur allzu gerne erstmalig gewinnen. Zumal man im Viertelfinal Real Madrid mit dem Gesamtskore von 5:1 ausgeschaltet hat.

Alter der Abwehr: 22,5 Jahre

Im Halbfinal-Duell mit Paris St-Germain will Arsenal abermals mit seiner sattelfesten Defensive überzeugen. Nur 3 Gegentore kassierten die Londoner in der «Königsklasse» in der Ligaphase.

Erstaunlich ist vor allem das Alter der zuletzt in der Viererkette eingesetzten Abwehrspieler. Die Innenverteidiger Jakub Kiwior und William Saliba sind 25 und 24 Jahre alt, die Aussenverteidiger Jurriën Timber und Myles Lewis-Skelly 23 und 18.

Aber auch offensiv weiss das Team zu überzeugen. Ausfälle wie die von Kai Havertz und Gabriel Jesus konnten – teils unkonventionell – kompensiert werden. So wurde der zentrale Mittelfeldspieler Mikel Merino kurzum zum Stürmer umfunktioniert. Er ist im Hinspiel indes fraglich.

Champions League