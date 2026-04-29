Atletico Madrid und Arsenal trennen sich im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals 1:1 unentschieden.

Viktor Gyökeres und Julian Alvarez treffen für ihr Team jeweils per Elfmeter.

Ein nicht gegebener Penalty für Arsenal sorgt in der Schlussphase für Aufregung.

Je mehr sich die Partie ihrem Ende zuneigte, desto wilder wurde die Gestik von Diego Simeone. Der Atletico-Trainer war – einmal mehr – in seinem Element. Er fuchtelte wie wild mit den Händen, gestikulierte, sank verzweifelt in die Knie.

In der 78. Minute folgte schliesslich die Krönung von Simeones künstlerischer Darbietung, die längst nicht mehr nur in der Coaching-Zone stattfand: In schnellen und hektischen Bewegungen forderte er den Schiedsrichter auf, den VAR zu konsultieren. Danny Makkelie hatte nach einem vermeintlichen Foul von David Hancko an Eberechi Eze auf Elfmeter entschieden.

Makkelie nimmt Penalty zurück

Makkelie machte Simeone – und damit allen, die es mit Atletico halten – den Gefallen und überprüfte die Szene noch einmal. Er machte seinen Entscheid nach längerer Konsultation der TV-Bilder schliesslich rückgängig und nahm den Penaltypfiff zurück.

Atletico war zu diesem Zeitpunkt die spielbestimmende Mannschaft, der Penalty für die Gäste wäre aus dem Nichts gekommen. Die Spanier fanden in der zweiten Halbzeit immer mehr zu ihrem Spiel und kamen in der 54. Minute verdient zum Ausgleich. Arsenals Ben White war der Ball im Strafraum unglücklich an die Hand gesprungen, Julian Alvarez versenkte den fälligen Penalty souverän.

Der Treffer fiel mitten in eine Sturm- und Drangphase der Madrilenen. Bereits kurz zuvor war Alvarez mit einem Freistoss nur knapp gescheitert, sein Ball landete im Aussennetz. Und kurz nach dem 1:1 sah Antoine Griezmann seinen Abschluss – in seinem letzten Champions-League-Heimspiel für die «Colchoneros» – an die Latte klatschen.

Beide Teams bemüht, aber harmlos

Von solchen Szenen war in der ersten Halbzeit kaum etwas zu sehen gewesen. Während sich Arsenal um Spielkontrolle bemühte, hatte Atletico sichtlich Mühe, zusammenhängende Spielzüge aufs Feld zu bringen. Alvarez' Schuss von der Strafraumgrenze, den David Raya parieren konnte, war einer der wenigen Aufreger.

Bei den «Gunners» hatte Noni Madueke die Führung auf dem Fuss, doch sein Distanzschuss zischte am rechten Pfosten vorbei. Es war – natürlich – ein Elfmeter, der zur Eröffnung des Skores führte. Hancko hatte Viktor Gyökeres ungeschickt in den Rücken gestossen, der schwedische Stürmer in Diensten von Arsenal nahm diese Offerte dankend an. Er war es dann auch gleich selbst, der die Kugel zum 1:0 ins Netz jagte.

Entscheidung fällt in London

Noch ist also alles offen in dieser Halbfinal-Begegnung. Arsenal empfängt Atletico am kommenden Dienstag in London.

Am Mittwoch wird in München der Finalgegner ermittelt, wenn Paris Saint-Germain nach Bayern reist (ab 20:10 Uhr live bei SRF). Auch dort ist nach dem spektakulären und wilden 5:4-Sieg der Franzosen im Hinspiel noch alles möglich.

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