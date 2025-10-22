Juventus Turin ist ausgerechnet vor dem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid in eine kleine Krise geraten.

Legende: Wann kommen wieder Punkte im Dreierpack? Juve-Captain Manuel Locatelli hatte zuletzt wenig Grund zum Jubeln. imago images/Nicolo Campo

In der letzten Spielzeit lohnte sich bei Sportwetten der Tipp X oft, wenn Juventus im Einsatz stand. 13 Mal teilten die Turiner in den ersten 20 Serie-A-Spielen die Punkte. Als im März dann auch noch zwei hohe Niederlagen gegen Atalanta Bergamo und die Fiorentina dazukamen, wurde es den Verantwortlichen zu bunt: Igor Tudor ersetzte Thiago Motta auf dem Trainerstuhl.

Unter dem Kroaten gewann Juventus die ersten drei Partien der neuen Meisterschaft. Doch zuletzt schlich sich der «Unentschieden-Wurm» erneut ein: Dem spektakulären 4:4 in der Champions League gegen Dortmund folgten vier weitere Remis. Am Sonntag misslang mit dem 0:2 in Como dann auch noch die Hauptprobe für das Gastspiel bei Real in der «Königsklasse».

Real in Gedanken schon beim «Clasico»?

Gut für die Italiener: Real ist mit der makellosen Bilanz von 2 Siegen in 2 CL-Spielen nicht unter Siegdruck. Am kommenden Sonntag steht in der Meisterschaft Xabi Alonsos erster «Clasico» als Trainer an. Gut möglich, dass er im Hinblick auf das Kräftemessen mit Barcelona die Rotationsmaschine anwirft.

