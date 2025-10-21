Legende: Will auch gegen die «alte Liebe» jubeln Youssoufa Moukoko. IMAGO / ZUMA Press Wire

Am Samstag musste Dortmund im Topspiel der Bundesliga bei den Bayern die erste Niederlage hinnehmen. Viel Zeit, das 1:2 zu verdauen, bleibt den Borussen aber nicht. Bereits am Dienstagabend steht die nächste Prüfung an, in der Champions League steht das Gastspiel beim FC Kopenhagen an.

Dort werden die Augen vor allem auf einen Gegenspieler gerichtet sein. Youssoufa Moukoko, das einstige Dortmunder Wunderkind, steht seit diesem Sommer bei den Dänen unter Vertrag. Mit gerade einmal 16 Jahren und einem Tag hatte er sein Bundesliga-Debüt für den BVB gegeben, seither ist seine Karriere aber ins Stocken geraten.

Nur noch von der Bank

In Kopenhagen will er neuen Schwung aufnehmen. Zu Beginn klappte das auch, in der Liga netzte er zweimal ein. Auch in den Playoffs zur «Königsklasse» traf er – gegen den FC Basel. Zuletzt hat er seinen Stammplatz aber verloren und kam oft erst von der Bank.

Es ist also fraglich, ob Moukoko Nati-Goalie Gregor Kobel im BVB-Tor am Dienstagabend tatsächlich fordern wird. An Motivation dürfte es ihm nicht mangeln, schliesslich geht es gegen die alten Kollegen.

Rückblick auf den letzten CL-Spieltag

Übersicht Champions League