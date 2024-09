Legende: Wollen auch in der Liga-Phase jubeln Die YB-Spieler, hier im Playoff-Hinspiel gegen Galatasaray. key/Alessandro Della Valle

Champions League: YB-Spielplan bekannt

Die Young Boys starten am 17. September um 18:45 Uhr mit einem Heimspiel gegen Aston Villa in die Ligaphase der reformierten Champions League. Die weiteren Heimspiele der Berner finden am 23. Oktober (Inter Mailand), am 26. November (Atalanta Bergamo) und am 29. Januar (Roter Stern Belgrad/alle um 21:00 Uhr) statt, wie aus dem von der Uefa veröffentlichten Spielplan hervorgeht.

YB – Aston Villa 17. September 18:45 Uhr Barcelona – YB 1. Oktober 21:00 Uhr YB – Inter Mailand 23. Oktober 21.00 Uhr Schachtar Donezk – YB 6. November 18:45 Uhr YB – Atalanta Bergamo 26. November 21:00 Uhr VfB Stuttgart – YB 11. Dezember 21:00 Uhr Celtic Glasgow – YB 22. Januar 21:00 Uhr YB – Roter Stern Belgrad 29. Januar 21:00 Uhr