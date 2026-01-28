Die Ausgangslage im Champions-League-Duell zwischen PSG und Newcastle ist pikant. Ein Remis könnte beiden Teams das direkte Achtelfinal-Ticket kosten.

Legende: Wiedersehen im Prinzenpark PSG-Angreifer Ousmane Dembélé im Zweikampf mit Newcastles Joelinton. Reuters/Stephane Mahe

Vor dem achten und letzten Spieltag in der Ligaphase der Champions League grüssen Paris St-Germain (6.) und Newcastle (7.) mit je 13 Punkten aus den Top 8. Stand jetzt stünden sowohl die Franzosen als auch die Engländer direkt im Achtelfinal. Dumm nur, dass sie am Mittwoch noch aufeinandertreffen.

Sollte es im Prinzenpark einen Verlierer geben, so würde dieser mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf den letzten Drücker noch unter den oberen Strich fallen. Bei einem Remis droht gar beiden Teams der Umweg über die Playoffs.

Newcastle ist Aussenseiter, aber ...

Aufgrund des Renommees und auch des Heimvorteils steigt PSG als Favorit ins Direktduell. Doch der Titelverteidiger ist durchaus gewarnt. Bereits in der Champions-League-Kampagne 2023/24, damals noch im alten Modus mit Gruppenphase und Hin-/Rückspiel, kreuzten sich die Wege der beiden Mannschaften.

Damals demütigte Newcastle das Pariser Starensemble zuhause gleich mit 4:1. In Frankreichs Hauptstadt endete die Begegnung 1:1.

