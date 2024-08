Legende: Dürfen sich freuen Die Salzburger sind erneut in der Champions League dabei. Keystone/EPA/GINTARE KARPAVICIUTE

RB Salzburg reicht im Playoff-Rückspiel zuhause gegen Dynamo Kiew ein 1:1 zur Qualifikation für die Champions League.

Sparta Prag gewinnt auch das Heimspiel gegen Malmö 2:0 und ist in der «Königsklasse» dabei.

Die Young Boys feiern bei Galatasaray Istanbul einen 1:0-Sieg und stehen zum 4. Mal in der Champions League.

RB Salzburg – Dynamo Kiew 1:1

Salzburg hat sich zum 6. Mal in Folge für die Champions League qualifiziert. Nach dem 2:0-Auswärtssieg gegen Dynamo Kiew reichte dem Team von Trainer Pepijn Lijnders zuhause ein 1:1 zum Einzug in die Ligaphase der «Königsklasse». Österreich ist damit erstmals in einer Saison mit zwei Teams in der Champions League vertreten, Sturm Graz war als Meister automatisch qualifiziert.

Schon in der 12. Minute wurde die ohnehin gute Ausgangslage für die Salzburger noch komfortabler. Adam Daghim traf zum 1:0 und stellte die Gäste aus der Ukraine damit vor eine fast unlösbare Aufgabe. In einer offenen Partie steckte Kiew aber nie auf. Noch vor Ablauf der ersten halben Stunde gelang Vladyslav Vanat der Ausgleich. Das Weiterkommen Salzburgs geriet trotzdem nie mehr in Gefahr. Dynamo kam zwar noch zu guten Chancen, zeigte sich aber vor dem gegenerischen Tor zu wenig effizient.

Sparta Prag – Malmö 2:0

Nach dem trotz mehr Spielanteilen mit 0:2 verlorenen Playoff-Hinspiel schaffte Malmö FF auswärts bei Sparta Prag die Wende nicht mehr. In einer lange torlosen Partie machten Lukas Haraslin mit einem verwandelten Penalty in der 80. Minute und wenig später Albion Rrahmani den Triumph der Tschechen perfekt. Zuvor hatten für Prag Veljko Birmancevic (19.) und für Malmö Anders Christiansen (27.) je einen Elfmeter verschossen.