Legende: Zündet das Feuerwerk Newcastles Anthony Gordon. Keystone/AP

Newcastle gewinnt das Hinspiel in den Achtelfinal-Playoffs der Champions League gegen Qarabag mit 6:1.

Matchwinner ist Vierfach-Torschütze Anthony Gordon.

Ab 21:00 Uhr zeigen wir das Hinspiel zwischen Brügge und Atletico live auf SRF info und im Stream.

Qarabag Agdam – Newcastle 1:6

Newcastle United steht in der Champions League mit eineinhalb Beinen im Achtelfinal. Die Engländer liessen Qarabag beim 6:1 auswärts keine Chance. Überragende Figur der Partie war Anthony Gordon. Der Engländer erzielte das frühe 1:0 (3.) und traf dann zwischen der 32. und 46. Minute nochmals dreifach, 2 Mal vom Penaltypunkt aus. Erst in der 2. Halbzeit gelang Elvin Dzhafarquliyev der Ehrentreffer der Aserbaidschaner zum zwischenzeitlichen 1:5.

Gordon ist erst der 2. Spieler, dem 4 Tore in der 1. Halbzeit eines CL-Spiels gelingen (nach Schachtars Luiz Adriano 2014 gegen BATE Borisov). Für den 24-Jährigen waren es die Tore 7 bis 10 in der laufenden Champions-League-Saison. Er überflügelte damit Vereinsikone Alan Shearer (6) und ist nun alleiniger «Königsklassen»-Rekordtorschütze Newcastles.

