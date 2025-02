Bayern München entscheidet das Playoff-Hinspiel der Champions League bei Celtic Glasgow mit 2:1 für sich.

Benfica Lissabon siegt in Monaco 1:0, Brügge legt gegen Atalanto Bergamo mit 2:1 vor.

Feyenoord Rotterdam schlägt die AC Milan zuhause mit 1:0.

Celtic Glasgow – Bayern München 1:2

Wettbewerbsübergreifend 35 Spiele blieb Celtic Glasgow im heimischen Stadion ungeschlagen. Diese imposante Serie machten die Gäste aus München zunichte. Mit je einem Tor vor und nach der Pause sorgte das Team von Trainer Vincent Kompany für klare Verhältnisse. Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff war es Michael Olise, der mit einem sehenswerten Treffer von der Strafraumgrenze für die Führung besorgt war. Nach der Pause ging Bayerns Top-Torschütze Harry Kane nach einem Eckball komplett vergessen. Völlig freistehend netzte der Engländer am zweiten Pfosten mit links zum 2:0 ein. Daizen Maeda brachte die schottischen Hoffnungen in der 79. Minute zurück, der Ausgleich wollte dem Heimteam aber nicht mehr gelingen.

AS Monaco – Benfica Lissabon 0:1

Das Aufeinandertreffen hatte es bereits in der Ligaphase gegeben. Wie beim 3:2 Ende November setzten sich die Gäste aus Lissabon durch. Und wieder traf Vangelis Pavlidis, der im 9. Champions-League-Spiel sein 6. Tor erzielte. Der griechische Stürmer schüttelte in der 48. Minute im Laufduell seinen Gegenspieler ab und vollendete aus spitzem Winkel gekonnt zum 1:0. Für Monaco kam es gleich darauf noch dicker: Nach einem Foul an Breel Embolo forderte Al-Motasim Al-Musrati eine gelbe Karte, wurde dafür aber selbst zum zweiten Mal verwarnt und flog vom Platz. In Unterzahl waren die Monegassen zu keiner Reaktion mehr fähig. Captain Denis Zakaria spielte durch, Philipp Köhn kam nicht zum Einsatz. Zeki Amdouni wurde bei den Portugiesen in der 78. Minute eingewechselt.

Brügge – Atalanta Bergamo 2:1

Das erste Duell mit Atalanta Bergamo in der Klubgeschichte endete für Brügge mit einem späten Sieg. Ein leichter Griff von Atalantas Isak Hien in das Gesicht von Landsmann Gustaf Nilsson in der Nachspielzeit taxierte Schiedsrichter Halil Umut Meler als penaltywürdiges Vergehen. Nilsson lief an und verwertete den Elfmeter zum 2:1-Siegtreffer. Die Belgier, bei denen Ardon Jashari einmal mehr in der Startaufstellung stand, hatten fulminant losgelegt und jubelten in der 15. Minute dank Ferran Jutgla über den Führungstreffer. Diese hatte bis kurz vor der Pause Bestand, bis Mario Pasalic eine butterweiche Flanke von Davide Zappacosta per Kopf verwertete (41.). In der Schlussphase war der Favorit aus der Lombardei näher am Siegtreffer, ehe der umstrittene Penaltypfiff den Gästen einen Strich durch die Rechnung machte.

Resultate