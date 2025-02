Feyenoord entscheidet das Playoff-Hinspiel in der Champions League gegen die AC Milan mit 1:0 für sich.

Das einzige Tor der Partie im Rotterdamer De Kuip schiesst Igor Paixao bereits in der 3. Minute.

Das Rückspiel in Mailand findet am kommenden Dienstag statt.

Hier geht's zum Round-up der weiteren drei Playoff-Spiele am Mittwoch.

Milan-Stürmer Santiago Gimenez dürfte sich zeitweise wie im falschen Film gefühlt haben. Der Mexikaner wechselte vor wenigen Tagen von Feyenoord Rotterdam zu den «Rossoneri». Durchaus ein grosser Karriere-Schritt, könnte man meinen. Das ist es wohl auch, nach dem Playoff-Hinspiel in der Champions League jedoch nur auf dem Papier.

Feyenoord kontrollierte Milan im heimischen Hexenkessel De Kuip über weite Strecken und musste sich zum Schluss fast schon ärgern, dass man «nur» mit einem 1:0-Polster zum Rückspiel nach Italien reisen wird.

Maignan patzt, Paixao jubelt

Die Mailänder kamen in Rotterdam von Beginn an nie wirklich in die Gänge. Im Gegenteil: Bereits in der 3. Minute klingelte es im Gehäuse der Gäste. Igor Paixao zog von der linken Seite in die Mitte und ging an der Strafraumgrenze aus spitzem Winkel in den Abschluss. Milan-Schlussmann Mike Maignan liess den vermeintlich harmlosen Schuss in der nahen Ecke passieren.

Mit der frühen Führung im Rücken war es Feyenoord, das sich in der Folge die besseren Offensivaktionen herausspielen konnte. In der 37. Minute fasste sich erneut der äusserst agile Paixao ein Herz, traf mit seinem Distanzschuss aber nur die Latte.

Gebrauchter Milan-Abend

Auf den ersten einigermassen gefährlichen Abschluss mussten die Milan-Anhänger bis zur 70. Minute warten. Nach einem Einwurf versuchte sich Tijjani Reijnders mit einem Volleyschuss, dieser zischte jedoch knapp über das Feyenoord-Tor. Gefährlicher wurde es für Timon Wellenreuther im Feyenoord-Gehäuse nicht mehr.

Auch Neuzugang Gimenez liess die nötige Durchschlagskraft vermissen, jedoch fehlte es bei Milan auch an den zündenden Ideen aus dem Mittelfeld. Weder Joao Felix noch Rafael Leao oder Christian Pulisic vermochten das Spiel an sich zu reissen und blieben über weite Strecken der Partie glück- und harmlos.

So geht's weiter

Auf der anderen Seite bescherte das zuletzt schwächelnde Feyenoord dem erst am Montag installierten Interimscoach Pascal Bosschaart einen optimalen Start. Ein erster Schritt in Richtung Champions-League-Achtelfinal ist gemacht. Das Rückspiel im Mailänder San Siro steigt am kommenden Dienstag.

Der Gewinner des Playoff-Duells zwischen Feyenoord und der AC Milan trifft in den Achtelfinals auf Inter Mailand oder Arsenal.

