Legende: Die entscheidende Figur Julian Carranza. IMAGO / Box to Box Pictures

Die AC Milan scheitert in den Champions-League-Playoffs nach einem 1:2 im Gesamtskore an Feyenoord Rotterdam.

Die Mailänder gehen im Rückspiel früh in Führung, kassieren in Unterzahl aber noch den entscheidenden 1:1-Ausgleich.

Am späteren Abend kommt es unter anderem noch zu den Partien Benfica – Monaco und Bayern – Celtic Glasgow.

AC Milan – Feyenoord Rotterdam 1:1 (Gesamt 1:2)

Einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel hatte die AC Milan zuhause aufzuholen. Dafür brauchten die Mailänder nicht einmal eine Minute. Ausgerechnet Santiago Gimenez, der im Winter von Rotterdam zu Milan gewechselt war, traf nach einem Eckball zum 1:0. Im Anschluss näherte sich das Heimteam dem 2:0 immer wieder an. In der 2. Halbzeit flog jedoch Théo Hernandez nach einer Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz. Von da an traute sich Feyenoord mehr und kam dank Julian Carranza tatsächlich zum Ausgleich (73.). Dieser Spielstand reichte den Niederländern, um in den Achtelfinal einzuziehen.

Resultate