CL: PSG empfängt Bayern «Kleine Rivalität», aber auch «das Höchste, was man haben kann!»

Nach 15 Siegen in 15 Pflichtspielen wird die Erfolgsserie der Bayern beim Champions-League-Gastspiel bei PSG auf eine harte Probe gestellt.

03.11.2025, 18:10

Fussballspieler im Zweikampf auf dem Spielfeld.
Legende: Bisweilen gab es ordentlich auf die Socken wenn Bayern München (hier mit Dayot Upamecano) auf PSG (mit Khvicha Kvaratskhelia) traf. imago images/Latin Sport Images

PSG gegen Bayern, der Spitzenreiter gegen den Tabellenzweiten der Champions League, der Titelverteidiger gegen die «heisseste» Mannschaft des Kontinents – «das», schwärmte der Münchner Klubpräsident Herbert Hainer, «ist das Höchste, was man haben kann!»

Das ist die schwierigste Aufgabe, die es im Fussball im Moment gibt.
Autor: Vincent Kompany

Die letzten 4 CL-Duelle gingen allesamt an die Bayern. Doch das letzte Aufeinandertreffen im Viertelfinal der Klub-WM blieb den Bayern in unguter Erinnerung. Nicht nur verloren die Deutschen mit 0:2, in diesem Spiel verletzte sich Jamal Musiala nach einer Intervention des damaligen Keepers Gianluigi Donnarumma schwer und fällt seither aus.

15 Siege als Europa-Rekord

Nicht zuletzt deshalb sieht Joshua Kimmich «eine kleine Rivalität» mit Paris, gegen das die Bayern «gefühlt jedes Jahr» spielten.

Grösser könnte das Selbstvertrauen bei den Münchnern nach dem Europa-Startrekord von 15 Siegen nicht sein. Dennoch warnt Trainer Vincent Kompany: «Wir gehen dahin, um zu gewinnen. Aber wir wissen, dass das die schwierigste Aufgabe ist, die es im Fussball im Moment gibt.»

