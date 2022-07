Im Fernsehen ist SRF zwei unser Hauptkanal für Livesport. Auf SRF zwei präsentieren wir dem breiten Publikum einen möglichst abwechslungsreichen Mix aus Premiumsport und sportlicher Vielfalt. SRF info ist gemäss Konzession ein Informationskanal. Im Programm sind in erster Linie Wiederholungen von Informations- und Kultursendungen sowie von Sportmagazinen. Live-Events zeigen wir nur in Ausnahmefällen auf SRF info.



Finden mehrere Sport-Events parallel statt, nutzen wir in der Regel die Kapazitäten unserer Onlineplattformen. Denn: Nur auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App können wir jederzeit mehrere Wettbewerbe gleichzeitig übertragen. Ausserdem verursachen Livestreams einen deutlich geringeren personellen Aufwand als TV-Übertragungen. Wenn wir einen Event im Web statt im Fernsehen zeigen, schonen wir folglich auch unsere Ressourcen.



Angesichts der enormen Breite unseres Sportangebots sind wir also sehr froh über unsere digitalen Plattformen: Zum einen können wir unserem Publikum online die komplette Bandbreite des Sports präsentieren. Zum anderen kann jeder Fan seinen Lieblings-Event auch dann in voller Länge live mitverfolgen, wenn wir mehrere Sportanlässe zur gleichen Zeit übertragen. Unter «Live & Resultate» auf srf.ch/sport sowie unter «Livestreams» in der SRF Sport App informieren wird laufend über die aktuellen Sendezeiten.



Übrigens: Die meisten Livestreams von SRF Sport können auch am Fernseher geschaut werden. Voraussetzung ist, dass Ihr TV-Gerät und Ihr Netzbetreiber HbbTV unterstützen. HbbTV verknüpft digitales Fernsehen mit Zusatzdiensten im Internet. Um die SRF-Livestreams via HbbTV zu nutzen, müssen Sie beim TV-Schauen die rote Taste auf der Fernbedienung drücken. Die Streams erscheinen in der Navigationsleiste auf dem TV-Bildschirm.