YB gewinnt das Auftaktspiel der neuen Super-League-Saison gegen den Meister FC Zürich im Wankdorf mit 4:0.

Am Ursprung des letztlich deutlichen Berner Siegs liegt ein verschossener Hand-Elfmeter von Zürichs Antonio Marchesano beim Stand von 0:0.

Nach Fassnachts Führungstor nach etwas mehr als einer Stunde setzt YB zum Schaulaufen an.

Im anderen Spiel vom Samstag trennen sich Winterthur und Basel unentschieden.

Für einmal war der berüchtigte Dosenöffner für eine zuvor ausgeglichene Angelegenheit nicht ein Tor, sondern ein verschossener Penalty. Antonio Marchesanos Fehlschuss aus 11 Metern in der 55. Minute stellte die Dynamik der Partie komplett auf den Kopf.

Nach einem Handspiel von Vincent Sierro im Sechzehner, welches Schiedsrichter Sandro Schärer nach Video-Konsultation sanktioniert hatte, präsentierte sich Marchesano die grosse Chance, den Meister auf die Siegerstrasse zu bringen. Doch der FCZ-Spielmacher zeigte Nerven und setzte den Ball über das Gehäuse. Für die Zürcher, welche den Bernern zuvor bei sehr heissen Bedingungen im Wankdorf Paroli geboten hatten, sollte die Penalty-Szene der Anfang vom Ende sein.

Sierro verursacht unglücklichen Hands-Elfmeter – Marchesano kann nicht profitieren

Fassnacht löst Ketchup-Effekt aus

Nur 7 Minuten nach Marchesanos Fehlschuss zappelte der Ball erstmals in der neuen Saison im Netz. Cheick Conde schenkte den Ball in der Vorwärtsbewegung mit einem kapitalen Fehlzuspiel her, YB erkannte den Umschalt-Moment sofort und bestrafte den FCZ für seine Nachlässigkeit. Verteidiger Lindrit Kamberi konnte Ulisses Garcia nicht mehr am Flanken hindern, Christian Fassnacht setzte sich an der Grenze zum 5-Meter-Raum gegen Adrian Guerrero durch und nickte ein zur Führung.

Fassnacht eröffnet das Skore nach starker Garcia-Flanke

Von diesem erneuten Nackenschlag erholten sich die Gäste nicht mehr. Auf der anderen Seite funktionierte bei Raphael Wickys Schützlingen plötzlich alles:

77. Minute: YB-Debütant Cedric Itten nutzt den Freiraum auf der rechten Seite, vernascht Guerrero und haut den Ball knapp 15 Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:0 unter die Latte.

Nach einer schwachen Spieleröffnung aus der Dreierkette wird der FCZ übertölpelt. Fabian Rieder geht am weiten Pfosten vergessen, der YB-Mittelfeldspieler markiert per Kopf das 3:0. 85. Minute: Wiederum nur 4 Minuten später folgt der grosse Moment des Wilfried Kanga. Der Franzose kontrolliert eine lange Fassnacht-Flanke gekonnt mit der Brust, ehe er mit einem seitlichen Volley einen Weg an Yanick Brecher vorbeifindet.

Kanga trifft sehenswert zum 4:0 für YB
Itten und Rieder doppeln für die Berner nach

So geht's weiter

Viel Zeit bleibt dem FCZ nicht, die Auftakt-Klatsche in der Meisterschaft zu verdauen. Unter der Woche ist der Schweizer Meister europäisch im Einsatz. Schon am Sonntag reist das Team von Neo-Trainer Franco Foda in Richtung Aserbaidschan, wo am Dienstag das Hinspiel der 2. Quali-Runde zur Champions League bei Karabach steigt. Das nächste Super-League-Spiel steht für den FCZ am kommenden Samstag zuhause gegen Luzern auf dem Programm.

Auch für die Young Boys steht eine englische Woche an. Am Donnerstag gastieren die Berner im Rahmen der Qualifikation zur Conference League in Lettland bei Liepaja. In der Super League geht es für Gelb-Schwarz am Sonntag auswärts in Sion weiter.