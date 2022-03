Legende: Mussten im Hinspiel unten durch Joao Palhinha (l.) und Islam Slimani. imago images

Auch die kühnsten Optimisten unter den Sporting-Fans dürften sich nach dem Hinspiel mit dem Achtelfinal-Aus abgefunden haben. Nach der 0:5-Heimniederlage gegen Manchester City geht es für den portugiesischen Meister in England nur noch um Schadensbegrenzung.

Wird Sporting auch in der Reprise an die Wand gespielt, droht nämlich die Einstellung eines eigenen, unrühmlichen Rekords: In ihrem bisher einzigen CL-Achtelfinal unterlagen die Portugiesen 2009 Bayern München mit dem Gesamtskore von 1:12. Nie hat ein Team ein K.o.-Duell über zwei Partien seither deutlicher verloren.

Kein Pardon mit Schalke

Sporting-Trainer Ruben Amorim wird hoffen, dass sein Gegenüber nach dem klaren Sieg im Stadtderby gegen United vom Sonntag einige Spieler schonen wird. Zumal der besagte Rekord in Manchester dem Traum vom Titel klar untergeordnet wird.

Dass das Star-Ensemble von der Insel gegen Aussenseiter aber nicht immer zurückhaltend agiert, hat es schon vor drei Jahren bewiesen. Mit einem Total von 10:2 fegte City Schalke aus dem Wettbewerb.