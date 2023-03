Victor Osimhen ebnet mit seinen zwei Treffern den Weg zum 3:0-Sieg des SSC Napoli gegen Frankfurt. Die Italiener qualifizieren sich mit einem Gesamtergebnis von 5:0 für den Viertelfinal der Champions League.

Von Frankfurt kommt zu wenig, um Napoli ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.

In der anderen Partie des Abends gewinnt Real Madrid mit 1:0 gegen den FC Liverpool.

Der Jubel nach dem 2:0 in der 53. Minute durch Victor Osimhen blieb den Napoli-Fans im Halse stecken: Der Stürmer fiel nach seiner Grätsche, mit der er den Ball über die Linie drückte, zu Boden und hielt sich vor Schmerzen schreiend die Hand. Doch ein bisschen Tape genügte und der Nigerianer konnte weiterspielen.

Auch in der Folge machten die Italiener mehr fürs Spiel. In der 63. Minute leistete sich der Schweizer Djibril Sow ein Foul im Strafraum. Piotr Zielinski verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 3:0. Danach blieb das Aufbäumen der Frankfurter aus. Napoli-Torwart Alex Meret musste in der zweiten Halbzeit nur einen Ball abwehren – allerdings hätte der Treffer sowieso nicht gezählt, weil Daichi Kamada im Abseits gestanden hatte.

Ausschreitungen überschatten Partie Box aufklappen Box zuklappen Bereits vor dem Anpfiff sorgte die Partie für unschöne Schlagzeilen: Nach der Posse um die Tickets der Gäste waren trotzdem rund 600 Fans aus Frankfurt angereist. Die beiden Fanlager trafen in der Innenstadt aufeinander und es kam zu heftigen Krawallen. Mehrere Autos, darunter ein Polizeiauto, wurden in Brand gesetzt. Immer wieder explodierten Böller und der Rauch von Pyros zog durch die Strassen. Laut italienischen Medienberichten wurde niemand verletzt.

Umkämpfte erste Halbzeit

Damit die Frankfurter hätten weiterkommen können, hätte der Bundesligist schon fast ein Wunder gebraucht. Aber das Unheil nahm für die Deutschen schon in der ersten Halbzeit seinen Lauf: In der Nachspielzeit liessen sie Osimhen unbewacht im Strafraum. Der Mann mit der Maske liess sich nicht zweimal bitten und hatte keine Probleme, die perfekte Flanke von Matteo Politano einzunicken.

Zuvor waren beide Mannschaften gut im Spiel gewesen. Napoli hatte mehr Ballbesitz, doch die Defensive der Eintracht hielt lange stand. Im Mittelfeld schenkten sich die beiden Teams nichts und produzierten viele kleine Fouls.