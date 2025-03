Bayer Leverkusen steht vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen die Bayern mit dem Rücken zur Wand.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Bangen und hoffen auf eine wundersame Wende Jonathan Tah und Bayer Leverkusen. Keystone/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Vor Teil zwei des Achtelfinal-Krachers in der Champions League könnten die Rollen gegensätzlicher nicht sein. Bayer Leverkusen braucht nach der Hinspiel-Schmach und Verletzung von Florian Wirtz eine Sensation. Die Bayern können ihre Viertelfinal-Reise eigentlich schon buchen. Oder doch nicht?

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Eine ausführliche Zusammenfassung des Achtelfinal-Rückspiels zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München sowie der weiteren drei Partien am Dienstag gibt es ab 23:00 Uhr auf SRF zwei im Magazin «Champions League – Highlights».

Leverkusen zeigt sich kämpferisch

Aufgegeben hat Bayer-Trainer Xabi Alonso noch lange nicht. «Wir müssen an uns glauben. Wenn wir das nicht tun, haben wir keine Chance. Und wir wollen eine Chance haben», sagte der 43-Jährige. Nach dem für Leverkusen fatalen 0:3 aus dem Hinspiel klingt das nach Durchhalteparole. Doch wenn einer deutschen Mannschaft eine derart furiose Aufholjagd gelingen kann, dann wohl den Leverkusenern.

Mut kann dem Team von Nati-Captain Granit Xhaka der Blick auf die fernere und die jüngere Vergangenheit machen. Seinen grössten internationalen Erfolg feierte Leverkusen ebenfalls nach einem 0:3. 1988 verlor die Werkself mit diesem Ergebnis das Final-Hinspiel im Uefa-Cup bei Espanyol Barcelona. Den Pokal gewann Leverkusen trotzdem noch.

Und auch Alonso weiss, wie Aufholjagd geht. Der Spanier lag im CL-Final im Jahr 2005 mit dem FC Liverpool zur Pause 0:3 zurück, jubelte dann aber nach einem Elfmeterkrimi gegen die AC Milan dennoch mit dem Henkelpott.

Wirtz-Ausfall zur Unzeit

Dass Unterschiedsspieler Wirtz verletzt ausfällt, erschwert die Aufgabe allerdings zusätzlich. «Der Ausfall von Florian trifft uns natürlich in dieser Phase der Saison, aber wir werden ihn mit einem starken Team auffangen», versprach Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Auch Abwehrchef Jonathan Tah zeigt sich weiterhin optimistisch: «Wir wissen, dass die Chance zum Weiterkommen immer noch besteht», sagte Tah. Bisher gelang es in der Königsklasse nur vier Teams nach einem Rückstand von drei Toren oder mehr noch in die nächste Runde einzuziehen.

Passend zum Thema Internationale Fussball-News Leverkusens Wirtz fällt länger aus – Sommer gibt Comeback

Die Bayern hingegen können das Spiel gelassener angehen, dennoch wollen sie nicht nur hinten rein stehen. «Wir dürfen nicht versuchen, einen Vorsprung zu verwalten. Das ist nicht in der Bayern-DNA», sagte Sportvorstand Max Eberl. Der 51-Jährige forderte, das eigene Spiel durchzubringen.

Niederlagen am Wochenende

Die Generalprobe vor dem CL-Rückspiel misslang beiden Teams. Leverkusen unterlag in der Bundesliga Werder Bremen 0:2, Bayern München gab gegen Bochum zu zehnt ein 2:0 aus der Hand und verlor 2:3.

Im Viertelfinal wartet entweder der aktuelle Tabellenführer der Serie A, Inter Mailand, oder das von Robin van Persie trainierte Feyenoord Rotterdam.

Champions League