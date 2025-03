Per E-Mail teilen

Legende: Muss eine Wettkampfpause einlegen Florian Wirtz. Keystone/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Bundesliga: Wirtz fehlt Bayer mehrere Wochen

Schlechte Nachrichten für Bayer Leverkusen: Florian Wirtz wird mehrere Wochen fehlen. Das Team von Trainer Xavi Alonso muss nicht nur am Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Bayern München auf seinen besten Spieler verzichten. Der Weltklasse-Akteur fällt mehrere Wochen aus. Er zog sich bei der 0:2-Niederlage gegen Werder Bremen am Samstag eine Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk zu, wie der Double-Gewinner am Montag mitteilte.

Champions League: Sommer gibt Comeback

Rund drei Wochen nach seinem Daumenbruch wird Yann Sommer am Dienstag im Champions-League-Spiel von Inter Mailand gegen Feyenoord Rotterdam sein Comeback geben. «Er wird spielen», sagte Inter-Trainer Filippo Inzaghi. «Seit er vor eineinhalb Jahren zu uns gestossen ist, hat er Grosses geleistet und wird dies weiter tun.» Der einstige Nati-Hüter hatte bereits im Achtelfinal-Hinspiel (2:0) im Kader gestanden, war aber nicht zum Einsatz gekommen.

