Rechtzeitig vor dem wichtigen Rückspiel im Achtelfinal der Champions League gegen Atletico Madrid hat sich Cristiano Ronaldo in Topform präsentiert. Nach den Unruhen um seine Person wegen dem Fehlen im Stadtderby gegen Manchester City hat der 37-Jährige die Antwort gegen Tottenham mit einem Hattrick und Torrekord auf dem Platz gegeben.

Grosses Lob vom Chef

«Das war mit Sicherheit seine beste Leistung, seit ich hier bin» lobte Trainer Ralf Rangnick seinen Schützling und fügte an: «Wir haben die Reaktion gezeigt, die wir zeigen mussten.» Am Dienstagabend soll nach dem 1:1 im Hinspiel die Viertelfinal-Quali in der «Königsklasse» folgen. Atletico präsentiert sich aber in bestechender Form und hat die letzten 4 Meisterschaftsspiele gewonnen.

Für Ronaldo hingegen ist nach seinem Gala-Auftritt keine Hürde zu gross. So schrieb er danach auf Instagram: «Wir können jeden schlagen, solange wir hart arbeiten und zusammenstehen. Es gibt keine Grenzen für ManUnited! Egal, was kommt!»