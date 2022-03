Legende: In Jubelpose Cristiano Ronaldo. Imago Images/Darren Staples/Sportimage

Manchester United hat eine spektakuläre Partie gegen Tottenham Hotspur zuhause mit 3:2 für sich entschieden. Grosse Figur auf dem Weg zum Erfolg war Cristiano Ronaldo. Der Portugiese erzielte die Tore zum 1:0, 2:1 und 3:2. Es war der 49. Dreierpack in seiner Klub-Karriere.

Ronaldo schraubte mit seinem Gala-Auftritt sein Total an Treffern in offiziellen Spielen auf 807. Damit ist er der erfolgreichste Torschütze der Fussballgeschichte. Der 37-Jährige löste den bisherigen Rekordhalter Josef Bican aus der Tschechoslowakei (805) ab.

Liverpool hält sich in Brighton schadlos

Der FC Liverpool ist wieder bis auf 3 Punkte an Leader Manchester City herangerückt. Die «Reds» gewannen zum Auftakt der 29. Runde mit 2:0 bei Brighton. Winter-Neuzugang Luis Diaz brachte die Gäste in der 19. Minute per Kopf in Führung, Mohamed Salah doppelte nach gut einer Stunde vom Penaltypunkt nach. Es war eine der letzten Aktionen des Ägypters, der kurz darauf verletzt raus musste.

Verkauf von Chelsea soll möglich sein Box aufklappen Box zuklappen Chelsea drohen nach Sanktionen gegen den russischen Besitzer Roman Abramowitsch weitere finanzielle Schwierigkeiten. Wie Medien berichteten, sind Konten eingefroren worden. Die Premier League hat Abramowitsch zudem offiziell von der Chelsea-Führung ausgeschlossen. Der angedachte Verkauf des Klubs wird indes dennoch möglich sein – unter der Auflage, dass Abramowitsch nichts daran verdient. Wegen der Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin hatte die britische Regierung bereits am Donnerstag weitreichende Sanktionen verhängt.

