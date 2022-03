Villarreal kommt bei Juventus Turin ab der 78. Minute aus dem Nichts in Fahrt und verblüfft mit einem 3:0-Auswärtssieg.

Somit ziehen die Spanier mit dem Gesamtskore von 4:1 in der Champions League erstmals seit 2009 wieder in den Viertelfinal ein.

Derweil landen die «Bianconeri» den unrühmlichen Hattrick und bleiben zum 3. Mal in Folge zum K.o.-Runden-Auftakt hängen.

Im Parallelspiel vom Mittwochabend löst Chelsea mit einem 2:1 bei Lille das letzte Viertelfinal-Ticket. Somit sind England und Spanien je zu dritt unter den letzten Acht vertreten.

Im zusehends kompliziert gewordenen Rückspiel in Turin agierte das «gelbe U-Boot» nach dem Seitenwechsel auf absoluter Tauchstation. Die drückenden Platzherren mit bis zu 70 Prozent Ballbesitz in dieser Phase hatten Villarreal im Würgegriff und schienen den Herausforderer zu zermürben.

Das Problem der «Alten Dame» (ohne den am Oberschenkel verletzten Natiakteur Denis Zakaria) gegen den La-Liga-Siebten: Die Bemühungen fruchteten nicht. Mindestens drei aussichtsreiche Chancen hatten die Italiener schon in der ersten Hälfte herausgespielt – darunter den Lattenknaller von Dusan Vlahovic.

00:19 Video Juventus' Vlahovic trifft mit der Fussspitze nur Aluminium Aus Sport-Clip vom 16.03.2022. abspielen

Auch nach dem Seitenwechsel war das Visier der Mannschaft von Massimiliano Allegri zu unpräzise eingestellt. Prompt erhielt «Juve» die Quittung für die Nachlässigkeiten in der Offensive und erlebte in der Schlussviertelstunde ein kaum für möglich gehaltenes Waterloo.

3 Abschlüsse – 3 Stiche in Juves Herzen

Aus dem Nichts und nach einem VAR-Verdikt kamen die Gäste zum 1:0 (78.). Daniele Rugani leistete sich im Strafraum einen Aussetzer, indem er gegen Francis Coquelin hinterherhinkte und ihn dabei touchierte. Den fälligen Foul-Penalty verwandelte Gerard Moreno, der erst 4 Minuten zuvor eingewechselt worden war.

01:00 Video Szczesny ist noch dran: Moreno trifft zum 1:0 für Villarreal Aus Sport-Clip vom 16.03.2022. abspielen

Mit dieser überraschenden Führung im Rücken rissen die euphorisierten Spanier die Partie vollends an sich, während der Gegner in eine Schockstarre verfiel:

Nach einem Corner kommt Pau Torres freistehend an den Ball und erhöht auf 2:0 (85.).

Ein erneuter Hands-Strafstoss in der 92. Minute, getreten von Arnaut Danjuma, macht für Juventus die Blamage komplett.

01:31 Video Das 2:0 und 3:0 der Gäste folgen prompt Aus Sport-Clip vom 16.03.2022. abspielen

Es war dies der erst 3. Abschluss für die Elf von Unai Emery, der im 3. Tor gipfelte. Somit steht der amtierende Europa-League-Titelhalter Villarreal, in der CL-Gruppenphase Gegner der Young Boys, erstmals seit 2009 wieder und zum 3. Mal überhaupt unter den letzten Acht auf Stufe Königsklasse.

Juventus dagegen, das zuvor während 21 Partien nie mehr verloren hatte (ausgenommen in der Verlängerung des Supercoppa-Finals), wird seinen Fluch nicht los. Die «Bianconeri» zogen zum 3. Mal in Serie im CL-Achtelfinal den Kürzeren.

So geht es weiter

Am Freitag werden am Uefa-Hauptsitz in Nyon die Viertelfinal- und gleich auch Halbfinal-Paarungen ausgelost. Die Hinspiele finden am 5./6. April statt, die Rückspiele eine Woche später am 12./13. April. Das finale Duell um den Henkelpott steigt am 28. Mai in der französischen Metropole.

Die Viertelfinalisten auf einen Blick