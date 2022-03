Nach dem 2:0 im Achtelfinal-Hinspiel entscheidet Chelsea das Rückspiel bei Lille mit 2:1 für sich.

Die Londoner machen dabei einen 0:1-Rückstand wett.

Im anderen Rückspiel vom Mittwoch sichert sich Villarreal dank einem 3:0-Sieg bei Juventus das Weiterkommen.

Nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel bei Chelsea waren die Chancen von Lille, den Vorstoss in die Viertelfinals der Champions League noch zu schaffen, zwar eher gering. Aber der amtierende französische Meister war nahe dran, den Titelverteidiger zumindest in Bedrängnis zu bringen.

So verpassten es die Franzosen in der ersten Viertelstunde nach der Pause, der Partie beim Stand von 1:1 eine andere Wendung zu geben. In der 52. Minute setzte Burak Yilmaz einen Kopfball nur knapp daneben. Rund 10 Minuten später landete ein Kopfball von Xeka nach einem kurz ausgeführten Eckball am linken Pfosten.

Azpilicueta trifft zur Entscheidung

Die ausgelassenen Möglichkeiten sollten sich rächen. Mit einer der seltenen Offensiv-Aktionen sorgte Chelsea in der 71. Minute für die Entscheidung. Nach einer Flanke von Mason Mount setzte sich Cesar Azpilicueta gegen Timothy Weah durch und erzielte mit dem Knie das 2:1. Der Widerstand von Lille war damit gebrochen, Chelsea brachte den Sieg über die Zeit und kann die Mission Titelverteidigung fortsetzen.

Yilmaz lässt Lille kurz träumen

Lille, das auf den verletzten Portugiesen Renato Sanches verzichten musste, war gut in die Partie gestartet und kontrollierte die Anfangsphase. Obwohl Chelsea nach rund 18 Minuten besser aufkam, waren es doch die Franzosen, die sich in der 38. Minute zuerst für den engagierten Auftritt belohnten. Nach einem Handspiel von Jorginho im Strafraum und dem Eingreifen des Videoschiedsrichters verwandelte Yilmaz den fälligen Penalty sicher zum 1:0.

Für die Gastgeber wäre es natürlich äusserst wichtig gewesen, mit dieser Führung in die Pause zu gehen. Dieses Unterfangen scheiterte aber knapp. Nur wenige Sekunden vor dem Abpfiff der 1. Halbzeit traf Christian Pulisic zum Ausgleich. Massgeblichen Anteil am 1:1 hatte Jorginho, der mit einer perfekten Vorlage seinen «Fehler», der zum Penalty geführt hatte, ausbügelte.

So geht es weiter

Am Freitag werden in Nyon die Viertelfinals sowie die restlichen Partien der K.o.-Phase ausgelost. Die Hinspiele der Viertelfinals finden am 5. und 6. April, die Rückspiele eine Woche später statt. Die Halbfinals stehen am 26./27. April (Hinspiele) sowie am 3./4. Mai (Rückspiele) auf dem Programm. Der Champions-League-Sieger wird am 28. Mai im Final in Paris ermittelt.

