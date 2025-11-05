Barça macht aktuell eher knorrige Zeiten durch. Auf der Suche nach der Leichtigkeit könnte Brügge der richtige Ort sein.

Legende: Ist wie sein Team aktuell auf der Suche nach der Leichtigkeit Lamine Yamal. Imago Images/Bagu Blanco

In der letzten Saison und auch zu Beginn der neuen Spielzeit ging bei Barcelona alles leicht von der Hand. Die Katalanen liessen Gegner und Ball gekonnt laufen, kontrollierten die Spiele nach Belieben und wirkten dabei extrem abgeklärt und selbstsicher.

Von Leichtigkeit und Selbstverständnis ist bei Barça dieser Tage nicht mehr viel zu erkennen – genauer gesagt seit dem 1:2 in der Champions League gegen PSG Anfang Oktober.

Leichte Spiele gibt es aktuell nicht

Auch die Clasico-Niederlage gegen Real Madrid vor 10 Tagen hat beim Flick-Team Spuren hinterlassen. Am vergangenen Wochenende konnte Barcelona in der Liga zwar wieder einen Sieg einfahren, beim 3:1 gegen Elche war aber viel Krampf und wenig Glanz mit dabei.

Nun steht für Lamine Yamal und Co. das CL-Gastspiel bei Brügge an. Was auf dem Papier eine klare Sache erscheint, könnte für das aktuelle Barça auch zum Stolperstein werden. Nur, einen weiteren Stolperer darf sich der spanische Meister kaum erlauben, will er die Ligaphase in den Top 8 beenden und sich direkt für den Achtelfinal qualifizieren.

