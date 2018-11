Es war nicht das erste Mal, dass man nach einem YB-Spiel in der diesjährigen CL-Kampagne hörte: «Es wäre mehr möglich gewesen.» Doch das späte 0:1 beendete sämtliche Träume vom Überwintern im Europacup.

Die Partie gegen Manchester United schien bezeichnend für die bisherigen Auftritte der Berner in der «Königsklasse», auch wenn das die Protagonisten nicht wahrhaben wollten.

Captain Steve von Bergen:

«Es ist sehr schade, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Es lag mehr drin, darum ist es ein bisschen hart. Wir haben zwar vom Ergebnis her verloren, aber Erfahrung gewonnen. Zum Abschluss treten wir nun noch vor vollem Haus gegen Juventus an. Da wollen wir uns mit einem Sieg verabschieden.»

Trainer Gerardo Seoane:

«Mit etwas mehr Entschlossenheit und Biss hätten wir in Führung gehen können. Am Ende hat die physische Überlegenheit in der Luft den Ausschlag gegeben. Die Enttäuschung ist gross, auch etwas Frust ist da. Ich kann der Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. Sie hat versucht nach vorne zu spielen und hat in der 2. Halbzeit fast gar nichts mehr zugelassen.»

Goalie David von Ballmoos:

«Es ist extrem frustrierend und tut so weh, kurz vor Schluss noch einen Gegentreffer zu kassieren. Man hat gemerkt, dass die Mannschaft tot ist. Wir hatten den Punkt schon fast und haben ihn dann doch noch aus der Hand gegeben. Wir haben ManUnited vor einige Probleme gestellt, das ist schon auch positiv. Aber wieder gehen wir mit leeren Händen nach hause – das schmerzt im Moment sehr.»

