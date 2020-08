Legende: Harmonie pur Neymar und Kylian Mbappé. Keystone

89 Minuten lang rackerte Neymar wie ein Verrückter. Die Offensive der Pariser bestand praktisch nur aus dem Brasilianer, sein kongenialer Partner Kylian Mbappé sass bis zur 60. Minute rekonvaleszent auf der Bank.

Dabei agierte Neymar zwar äusserst bemüht, aber auch äusserst glücklos – teilweise sogar schlampig. So vergab der 28-Jährige bereits nach knapp 3 Minuten nach einer traumhaften Ballannahme alleine vor dem Tor, kurz vor der Pause zimmerte er den Ball aus kurzer Distanz in den Lissaboner Nachthimmel.

Doch: Er gab nicht auf. Nicht von ungefähr kommen seine 19 Skorerpunkte (13 Tore) in 15 Spielen in dieser Saison. Zusammen mit Mbappé (18 Tore und 7 Assists in 20 Spielen) bildet er das Herzstück der PSG-Offensive. Und in der Schlussphase waren es genau die zwei millionenteuren Ausnahmetalente, die für den Unterschied sorgten.

90. Minute: Neymar nimmt einen hohen Ball mit einer einzigen fliessenden Bewegung Richtung Tor mit, seinen leicht geblockten Schuss kann Marquinhos zum 1:1 verwerten.

93. Minute: Der pfeilschnelle Mbappé sprintet zum x-ten Mal in seiner kurzen Arbeitszeit in die Tiefe, Neymar spielt ihn frei und der Franzose assistiert Eric Maxim Choupo-Moting. 2:1.