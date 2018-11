So jubelt wohl nur José Mourinho

Es waren noch keine 5 Minuten im Old Trafford gespielt, da schüttelte José Mourinho bereits ein erstes Mal seinen Kopf. Es sollte nicht das einzige Mal bleiben.

Der Portugiese, der bei seinem Klub einmal mehr in der Kritik steht, zeigte seine Emotionen auch im weiteren Verlauf der Partie an der Seitenlinie immer wieder. Den Höhepunkt fand das Schauspiel in der Nachspielzeit mit dem Tor von Fellaini – und einem speziellen Mourinho'schen Jubel.