Der FC Liverpool setzt sich im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals in Budapest mit 2:0 gegen RB Leipzig durch.

Die Engländer feiern den 1. Sieg nach zuletzt 3 Liga-Niederlagen in Folge.

Das Klopp-Team profitiert bei beiden Toren von kapitalen Fehlern der Deutschen.

Paris St-Germain schlägt im anderen Achtelfinal vom Dienstag Barcelona auswärts 4:1.

Liverpool hat in der Champions League einen grossen Schritt in Richtung Viertelfinals gemacht. Der englische Meister feierte auswärts gegen Leipzig einen verdienten 2:0-Sieg. Allerdings war es auch für die Deutschen kein Heimspiel. Die Partie hatte nach Budapest verlegt werden müssen, weil die Liverpooler wegen der Corona-Pandemie nicht in Deutschland einreisen durften.

Sabitzer und Mukiele patzen

In der Liga lief es den «Reds» zuletzt alles andere als rund. 3 Mal in Folge mussten sie als Verlierer vom Platz. Leipzig bot in dieser schwierigen Zeit willkommene Aufbauhilfe. Mit haarsträubenden Fehlern lud der Bundesligist das Team von Trainer Jürgen Klopp regelrecht zum Toreschiessen ein:

Marcel Sabitzer will den Ball zu Lukas Klostermann zurückspielen. Sein Zuspiel missrät aber komplett und wird zur Vorlage für Mohamed Salah. Der Ägypter zieht alleine los und bezwingt Keeper Peter Gulacsi eiskalt. 58. Minute: Nach einer Bogenlampe verpasst Nordi Mukiele den Ball. Sadio Mané profitiert und hat alleine vor Gulacsi keine Mühe, auf 2:0 zu erhöhen.

Olmo an den Pfosten – Salah und Robertson vergeben

Leipzig war besser in die Partie gestartet. Bereits in der 5. Minute landete ein Flugkopfball von Dani Olmo am Innenpfosten. In der Folge kam Liverpool aber besser auf. Salah und Andrew Robertson hatten die besten Möglichkeiten. Letzterer verfehlte nach einem ungenügenden Klärungsversuch von Gulacsi das Tor aus rund 35 Metern nur knapp (31.). Ein Treffer von Roberto Firmino wurde zudem in der 37. Minute nicht gegeben, weil der Ball zuvor im Toraus gewesen war.

Nkunkus vergebene Chance

Auch nach der Pause erwischte Leipzig fast einen Blitzstart. Wieder verpassten es die Deutschen aber, dem Spiel eine andere Richtung zu geben. Christopher Nkunku kam alleine vor Allison zum Abschluss, scheiterte aber am Liverpool-Keeper.

Nach den beiden Gegentreffern zeigten sich die Leipziger bemüht. Zählbares schaute aber gegen ein solide verteidigendes Liverpool, bei dem der Schweizer Nati-Spieler Xherdan Shaqiri in der 72. Minute eingewechselt wurde, nicht heraus.

Das Rückspiel findet am 10. März statt. Ob die Partie in Liverpool ausgetragen werden kann, ist noch unsicher.