Manchester City gewinnt in Dortmund wie im Hinspiel 2:1 und zieht in den Champions-League-Halbfinal ein.

Die Engländer stehen in der «Königsklasse» erst zum 2. Mal unter den letzten 4 und treffen dort auf Paris St-Germain.

Tragische Figur beim BVB ist Emre Can.

In der anderen Partie vom Mittwoch reicht Real Madrid auswärts gegen Liverpool ein 0:0 zum Weiterkommen.

52 Minuten konnte Dortmund ernsthaft vom Einzug in den Halbfinal der Champions League träumen. Der BVB führte im Rückspiel zuhause gegen Manchester City 1:0 und wäre nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel für die nächste Runde qualifiziert gewesen. Doch dann leitete ein Aussetzer von Emre Can die Wende zugunsten der «Citizens» ein.

Mahrez nimmt Can-Geschenk an

Nach einer Hereingabe in den Strafraum stellte sich der Dortmunder Mittelfeldspieler äusserst ungeschickt an. Von seinem Kopf prallte der Ball an seinen Oberarm. Die Szene wurde vom Videoschiedsrichter zwar noch einmal überprüft, das Verdikt war aber klar: Penalty für Manchester City. Der Schweizer Keeper Marwin Hitz ahnte zwar die Ecke, blieb gegen den wuchtigen Schuss von Riyad Mahrez aber chancenlos.

Der Ausgleich war angesichts der grösseren Spielanteile für die Engländer sicherlich verdient. Nun war aber auch das Momentum definitiv auf Seiten der Gäste. Die fast logische Folge: In der 75. Minute sorgte Phil Foden für die endgültige Entscheidung.

Bellingham herrlich – Manchester vergibt Chancen

Dortmund hatte gegen das favorisierte Manchester City in der 1. Halbzeit eine starke Leistung geboten. Und die Deutschen gingen in der 15. Minute verdient in Führung. Nach einem geblockten Schuss traf Jude Bellingham herrlich in den rechten Winkel.

Das Team von Trainer Pep Guardiola erhöhte in der Folge die Schlagzahl. Kevin De Bruyne hatte in der 25. Minute Pech, als er nach einem Fehler von Mateu Morey nur die Latte traf. Nach etwas mehr als einer halben Stunde rettete Bellingham beim Abschluss von Mahrez auf der Linie für den geschlagenen Hitz.

Die Dortmunder brachten den Vorsprung in die Pause und hielten die Hoffnungen auf die Sensation am Leben. Nach der verhängnisvollen Szene von Can und dem Ausgleich waren sie aber zu keiner nennenswerten Reaktion mehr fähig.

Premiere für Guardiola

Manchester City steht damit erst zum 2. Mal im Halbfinal der Champions League. Für Trainer Guardiola ist es gar eine Premiere als Coach der Engländer. Zuletzt war er mit seinem Team 3 Mal in Folge im Viertelfinal gescheitert. Im Kampf um den Final-Einzug wartet nun Paris St-Germain.