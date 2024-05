Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der Schlusspfiff ertönte, Joselu sackte zu Boden. Er lag auf dem Rasen des Estadio Santiago Bernabeu, vergrub den Kopf in den Händen und begann zu weinen.

Freilich waren es Tränen der Freude, denn Joselu war der Schriftsteller des nächsten «königlichen» Märchens in der Champions League. In der 81. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt, drehte der 34-Jährige das Halbfinal-Rückspiel gegen Bayern München dank Toren in der 88. und 91. Minute im Alleingang.

Legende: Lässt seinen Emotionen freien Lauf Joselu (am Boden). IMAGO / PanoramiC

Joselu: «Es war unglaublich»

«Nicht einmal in meinen schönsten Träumen habe ich mir so etwas ausgemalt», sagte der Matchwinner, nachdem er sich etwas gefasst hatte. «Ich weiss nicht, ob ich ein Held bin, aber ich bin sehr glücklich. Es war unglaublich, etwas Spektakuläres.»

Dass ein Joker seine Mannschaft mit einem Doppelpack in ein Endspiel schiesst, ist schon bemerkenswert genug. Im Fall von Joselu mutet die Geschichte fast schon kitschig an.

Vor zwei Jahren reiste er als Real-Fan nach Paris zum Champions-League-Final zwischen den «Blancos» und Liverpool – und sah live, wie sein Herzensverein den «Henkelpott» zum 14. Mal die Höhe stemmte.

Sportlich lief es Joselu jedoch nicht nach Wunsch. In der vergangenen Saison musste er mit Espanyol den Gang in die zweithöchste spanische Liga antreten. Seine 16 LaLiga-Tore, drittbester Wert hinter Robert Lewandowski (23) und Karim Benzema (19), beeindruckten aber Real-Präsident Florentino Perez.

Und weil Benzema dem Ruf des Geldes nach Saudi-Arabien folgte und das Engagement von PSG-Superstar Kylian Mbappé finanziell nicht zu stemmen war, verpflichtete Real halt Joselu als Leihspieler – für läppische 500'000 Euro. Spätestens seit Mittwochabend hat sich die Investition gelohnt – und wie!