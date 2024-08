Im Europacup ist Rahmen als Trainer in 14 Spielen ungeschlagen. In der Liga wartet er seit 11 Spielen auf einen Sieg.

Es mutet beinahe unglaublich an: Nach den beiden Siegen mit YB gegen Galatasaray in den Playoffs zur Champions League steht Patrick Rahmen im Europacup noch immer mit einer weissen Weste da. In 14 Spielen als Cheftrainer weist er die fast makellose Bilanz von 12 Siegen und 2 Unentschieden auf.

Am Anfang der Serie stand sein Engagement beim FC Basel. Mit den «Bebbi» trat er im Juli 2021 in der 2. Runde der Qualifikation zur Conference League an. In sämtlichen 6 Quali-Spielen auf dem Weg in die Gruppenphase ging der FCB als Sieger vom Feld. Die Gegner waren FK Partizani aus Albanien, Ujpest aus Ungarn und Hammarby aus Schweden.

Entlassung nach Vorstoss in K.o.-Phase

In der Conference League wurden Basel danach die Gegner Karabach (AZE), Omonia Nikosia (CYP) und Kairat Almaty (KAZ) zugelost. Zugegeben: Ein Schwergewicht fehlte unter den Gegnern. Dennoch hielt sich der FCB auch auf den beschwerlichen Auswärtsfahrten schadlos, auch wenn er bei Karabach nicht über ein 0:0 und auf Zypern nicht über ein 1:1 hinauskam.

Legende: Steht im Europacup definitiv auf der Sonnenseite Patrick Rahmen. Keystone/THOMAS HODEL

Bitter für Rahmen: Noch bevor er die Früchte seiner Arbeit in Form des Achtelfinal-Duells mit Olympique Marseille ernten konnte, wurde er am 21. Februar 2022 in Basel entlassen. Unter seinem Interims-Nachfolger Guillermo Abascal gingen beide Partien gegen die Franzosen jeweils mit 1:2 verloren.

Horrorserie in der Liga

Bei YB knüpfte Rahmen nun im Europacup genau dort an, wo er beim FCB aufgehört hatte. Leider gilt das auch für den Ligaalltag. Dort führte der 55-Jährige die unrühmliche Serie fort, welche er beim FC Winterthur angefangen hatte.

Die letzten 6 Spiele der Saison 2023/24 mit den Eulachstädtern gingen verloren. Dann wechselte Rahmen auf diese Saison hin zu YB und verlor ebenfalls die ersten 3 Spiele. Es folgten 2 Unentschieden gegen den FCZ und Yverdon. Nach 5 Spielen steht der Meister damit noch ohne Vollerfolg da.

Erinnerungen an Wagner werden wach

Bei YB dürfte man sich in der Frühphase der Saison ein bisschen an Trainer David Wagner erinnert fühlen. Im Europacup überstand YB in der Saison 2021/22 3 Qualifikationsrunden zur Champions League, ehe in der ersten Runde der Gruppenphase das grosse Manchester United zuhause mit 2:1 besiegt wurde.

13:14 Video Archiv: YB dominiert und besiegt ManUnited Aus Sport-Clip vom 14.09.2021. abspielen. Laufzeit 13 Minuten 14 Sekunden.

Damals gelang den Bernern unter Wagner in den ersten 4 Runden der Meisterschaft nur 1 Sieg. Und am Ende ereilte den Deutschen praktisch das gleiche Schicksal wie Rahmen parallel in Basel: Wagner musste im Frühjahr 2022 seinen Posten räumen.