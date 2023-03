Legende: Verschlossene Tore Liverpool-Fans vor dem Champions-League-Final 2022 gegen Real Madrid. Imago/PA Images

Champions League: Uefa zahlt nach Fehlern

Die Uefa will Liverpool-Fans entschädigen, die am letztjährigen Champions-League-Final gegen Real Madrid in Paris trotz gültigen Tickets nicht oder nur verspätet ins Stade de France gelangten. Alle Fans mit Eintrittskarten für die Gates A, B, C, X, Y und Z erhielten ihr Geld zurück, teilte der europäische Verband mit. Dort habe es die grössten Schwierigkeiten gegeben. Die Uefa hatte zunächst den Liverpool-Fans die Schuld am Eintrittschaos vom 28. Mai 2022 gegeben, nach einer unabhängigen Untersuchung aber eigene Fehler eingeräumt. Zwei Liverpool-Fanclubs begrüssten die Ankündigung der Uefa.

06:08 Video Archiv: Final Real Madrid-Liverpool Aus Sport-Clip vom 28.05.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 8 Sekunden.



Champions League: Keine Eintracht-Fans in Neapel?

Eintracht Frankfurt muss nächste Woche im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei der SSC Napoli wohl ohne eigene Fans auskommen. Das italienische Innenministerium werde Napoli in einer Verfügung verbieten, Tickets an Frankfurt-Fans zu verkaufen, teilte die Eintracht mit. Betroffen sei auch das offizielle Gäste-Kontingent von 2700 Plätzen. Beim Hinspiel in Frankfurt war es zu einigen gewalttätigen Übergriffen und Festnahmen durch die Polizei rund um das Stadion gekommen.