YB trifft am Dienstag zum 10. Mal auf ein spanisches Team. Wir blicken auf die denkwürdigsten Affichen zurück.

Europäisch vs. spanische Teams

17.09.1986: YB - Real Madrid 1:0

Der wohl grösste Coup gegen einen spanischen Vertreter gelang den Young Boys gleich im 1. Duell. In der 1. Runde des Europapokals der Landesmeister traf YB zuhause auf Real Madrid. Ein Kopfballtreffer von Verteidiger Urs Bamert ebnete den Bernern den Weg zum knappen Sieg. Für ein Weiterkommen reichte es dem amtierenden Schweizer Meister trotzdem nicht. Im Rückspiel setzte es in Madrid eine 0:5-Niederlage ab.

00:36 Video 1986: Bamerts Treffer gegen Real Madrid Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen

23.10.2018: YB - Valencia 1:1

Am Ende trauerte man im ausverkauften Stade de Suisse (wie das heutige Wankdorf damals noch hiess) den verpassten Chancen nach. Im dritten Champions-League-Spiel der Geschichte holte YB zwar den ersten Punkt, doch die Enttäuschung über den verpassten Sieg überwog. Nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der 2. Halbzeit schnupperten die Berner lange am Sieg. Ein Pfostenschuss von Sekou Sanogo kurz vor Spielende war nur eine von vielen verpassten Gelegenheiten.

02:58 Video 2018: YB holt gegen Valencia den ersten CL-Punkt Aus sportlive vom 02.11.2021. abspielen

06.08.2009, YB - Athletic Bilbao 1:2

Die Tür zu den Europa-League-Playoffs stand den Young Boys nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel weit offen. Im Rückspiel vor Heimkulisse liess YB aber einmal mehr die Effizienz vermissen. Während die Berner Stürmer um Seydou Doumbia Mal für Mal scheiterten, zeigte sich der Gast aus dem Baskenland äusserst abgebrüht. Der Anschlusstreffer von Joetex Frimpong in der Nachspielzeit kam zu spät, das Aus war besiegelt.

03:48 Video 2009: YB unterliegt Bilbao knapp Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen

30.09.2010, YB - Getafe 2:0

Es ist der bisher letzte Sieg, den YB gegen ein spanisches Team einfahren konnte. Im 2. Gruppenspiel der Europa League gewannen die Young Boys unter Trainer Vladimir Petkovic 2:0 und legten die Grundlage für das erfolgreiche Überstehen der Gruppenphase. Zum Matchwinner avancierte David Degen. Der heutige Mehrheitsaktionär des FC Basel traf auf Vorlage von Scott Sutter doppelt.

03:42 Video 2010: Doppelter Degen schiesst YB zum Sieg gegen Getafe Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen

Heute Dienstag, Villarreal - YB

Nun steht «Gelb-Schwarz» also vor einem Jubiläum und nimmt im Europacup zum 10. Mal Mass an einem spanischen Widersacher. Wegen sehr ausgedünnter Personaldecke steht das Rückspiel in der Königsklasse unter keinen allzu günstigen Vorzeichen. Im 1. Vergleich vor 2 Wochen unterlag das Team von Trainer David Wagner mit 1:4. Ein Fehlstart und – das alte Lied – eine unzureichende Chancenauswertung standen YB, das eine ansprechende Leistung zeigte, im Weg.