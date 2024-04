Nach viel Hektik und Wirbel im Netz: Der Rollstuhlfahrer ist über Umwege doch an Julian Brandts Trikot gekommen, das nach dem Abpfiff für ihn bestimmt war. Der rauschende Champions-League-Abend in Dortmund ist somit gerettet.

Legende: Rundum verzückte Fans auf der Tribüne ... ... und ganz zum Schluss konnte Julian Brandt einem behinderten Fan noch eine Extra-Freude bereiten. Keystone/AP Photo/Martin Meissner

Zunächst machten in den Sozialen Medien verbreitete Aufnahmen einen perfiden Anschein. Auf den Szenen war ein vermeintlicher Trikot-Klau nach dem umjubelten Einzug von Borussia Dortmund in den Halbfinal der Champions League auszumachen. Nach dem 4:2-Heimtriumph im Rückspiel über Atletico Madrid wollte BVB-Profi Julian Brandt am Dienstagabend offenkundig einem Rollstuhlfahrer sein Leibchen übergeben.

Aber eine direkt daneben stehende Person schnappte es dem Adressaten weg, freute sich sichtlich und machte sich aus dem Staub.

Nach der Auflösung ist die ganze Aufregung umsonst

Alles nur ein Irrtum, wie sich hinterher herausstellte. Bei der angeblichen Diebin handelt es sich nicht um einen Störenfried aus dem eigenen Lager, sondern um die Freundin des Rollstuhlfahrers, der von Brandt beschenkt werden sollte. Das berichtete Bild am Mittwoch.

08:19 Video Am Dienstag: Dortmund schaltet Atletico doch noch aus Aus Sport-Clip vom 16.04.2024. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 19 Sekunden.

«Diese Frau ist seit 11 Jahren meine Freundin. Sie hat das Trikot nur genommen, weil Julian Brandt nicht näher herangekommen ist. Es war für uns ein schöner Moment», wird BVB-Fan Kim Basenach zitiert.