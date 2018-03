Wie die Uefa bekannt gab, werden die Restriktionen für im Winter verpflichtete Spieler aufgehoben. Ab der kommenden Saison dürfen die Klubs jeweils 3 in der Winterpause geholte Akteure für die Champions League und Europa League melden, auch wenn sie zuvor bereits beim alten Klub international spielten.

In K.o.-Spielen der Champions League und der Europa League dürfen die Teams ab der kommenden Saison im Falle einer Verlängerung eine 4. Auswechslung vornehmen. Das gab die Uefa am Dienstag bekannt. Das International Football Association Board (IFAB) hatte die Regel, die auch an der WM in Russland gilt, Anfang März offiziell in die Fussballregeln aufgenommen

Der deutsche Nationaltorhüter Manuel Neuer ist einem Comeback wieder einen kleinen Schritt nähergekommen. Am Dienstag, zugleich sein 32. Geburtstag, absolvierte der Weltmeister zum ersten Mal seit seiner Operation wegen eines Haarrisses am linken Mittelfuss im vergangenen September Laufeinheiten auf dem Rasen.