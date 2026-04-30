Die Rechte für die europäischen Klubwettbewerbe wurden neu vergeben. So sieht die neue Situation aus.

Legende: Änderungen ab 2027/28 Auch in der Champions League. IMAGO / MIS

Letzte Woche endete die Eingabefrist für die Ausstrahlungsrechte der europäischen Klubwettbewerbe der Saisons 2027/28 – 2030/31. Die Uefa Champions League wird in der Schweiz weiterhin vom bisherigen Rechteinhaber Swisscom blue TV übertragen, die Uefa Europa League und die Uefa Conference League neu vom internationalen Streaminganbieter DAZN. Dies haben die Swisscom wie auch DAZN heute bekanntgegeben.

Die SRG hat sich im Rahmen der Ausschreibung vor allem um Live-Rechte der beiden Wettbewerbe Uefa Europa League sowie Uefa Conference League bemüht, da Schweizer Auftritte aufgrund der sportlichen Ausgangslage künftig vermehrt in diesen beiden Wettbewerben zu erwarten sind. Für regelmässige Live-Spiele der Uefa Champions League hat sich die SRG im Rahmen der Ausschreibung nicht beworben.

Dies aufgrund der veränderten sportlichen Ausgangslage mit dem Rückfall der Schweiz im Uefa-Ranking und den damit zusammenhängenden sportstrategischen Überlegungen der SRG. Dazu kommt der veränderte finanzielle Rahmen der SRG im Hinblick auf den Sparauftrag des Bundesrats.

SRG in Gesprächen

Die SRG hat im Rahmen der Ausschreibung keinen Zuschlag für entsprechende Übertragungen erhalten und bemüht sich derzeit in Gesprächen mit dem Gesamtrechteinhaber der Rechte der Champions League (Swisscom blue TV) und demjenigen der Rechte der Europa/Conference League (DAZN) in der Schweiz um die Möglichkeit, weiterhin angemessen und schweizweit frei empfangbar über die internationalen Klubwettbewerbe berichten zu können.

Ab der Saison 2027/28 brauchen Fussballfans in der Schweiz demnach zwei Abos bei verschiedenen Streaminganbietern, um alle Spiele der europäischen Klubwettbewerbe sehen zu können.

Nächste Saison (2026/27) bleibt das Angebot der SRG in den europäischen Klubwettbewerben unverändert und wie bisher mit einem Livespiel pro Runde in der Uefa Champions League sowie in der Uefa Europa bzw. der Conference League.