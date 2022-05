Legende: Ratlosigkeit am Spielfeldrand Pep Guardiolas Gesicht spricht Bände. imago images/NurPhoto/Jose Breton

Die Kritik der Sun nach dem Out von Manchester City gegen Real Madrid im Champions-League-Halbfinal war vernichtend: «Pep Guardiola hat in seinen 6 Jahren als Trainer von Manchester City einige aussergewöhnliche Wege gefunden, wichtige Champions-League-Spiele zu verlieren. Aber keines davon machte den ehemaligen Barcelona-Boss annähernd so verrückt wie dieses.»

Das englische Boulevardblatt ist für Zuspitzungen bekannt. Doch tatsächlich ist die einstige Magie des spanischen Taktiktüftlers zumindest in der «Königsklasse» schon seit längerer Zeit weg. Zwar hat Guardiola den Titel als Trainer zweimal gewonnen. Doch das letzte Mal ist bereits 11 Jahre her – 2011 mit Barcelona.

Seit seinem Amtsantritt in Manchester 2016 klebt dem 51-Jährigen das Pech an den Füssen, was die Champions League angeht:

2016/17: Out im Achtelfinal gegen Monaco. Nach einem 5:3-Hinspielsieg verliert City im Rückspiel 1:3.

Out im Achtelfinal gegen Monaco. Nach einem 5:3-Hinspielsieg verliert City im Rückspiel 1:3. 2017/18: Diskussionsloses Viertelfinal-Out gegen Ligarivale Liverpool.

Diskussionsloses Viertelfinal-Out gegen Ligarivale Liverpool. 2018/19: Im Viertelfinal-Rückspiel gegen den späteren Finalisten Tottenham führen die «Citizens» nach der 0:1-Hinspielpleite 4:2, scheiden aber wegen des Anschlusstreffers durch Fernando Llorente für die «Spurs» aus. In letzter Minute gelingt zwar noch das vermeintliche 5:3, das aber wegen eines Abseits nicht zählt.

Im Viertelfinal-Rückspiel gegen den späteren Finalisten Tottenham führen die «Citizens» nach der 0:1-Hinspielpleite 4:2, scheiden aber wegen des Anschlusstreffers durch Fernando Llorente für die «Spurs» aus. In letzter Minute gelingt zwar noch das vermeintliche 5:3, das aber wegen eines Abseits nicht zählt. 2019/20: Nach dem Coup gegen Real im Achtelfinal hofft man bei den «Skyblues» einmal mehr auf den Titel. Doch das bescheidene Lyon ist in der Corona-Saison beim 3:1 im Viertelfinal Spielverderber.

Nach dem Coup gegen Real im Achtelfinal hofft man bei den «Skyblues» einmal mehr auf den Titel. Doch das bescheidene Lyon ist in der Corona-Saison beim 3:1 im Viertelfinal Spielverderber. 2020/21: City schafft es endlich bis in den Final, verliert dort aber gegen Chelsea 0:1. Guardiola wird vorgeworfen, er habe das Spiel «vercoacht», indem er keinen defensiven Mittelfeldspieler in die Startelf beorderte.

Wie schmal der Grat zwischen Misserfolg und Erfolg manchmal ist, zeigte sich auch am Mittwochabend wieder. Mit Jack Grealish hätte Guardiola gegen Real eigentlich den Torschützen zum 2:0 eingewechselt, wäre dieser in der Schlussphase der regulären Spielzeit nicht mit zwei hochkarätigen Chancen gescheitert.

Armageddon in der Meisterschaft?

Guardiola hat mit City dreimal die Premier League gewonnen und ist auch in dieser Saison wieder auf Meisterkurs. Doch das euphorisierte Liverpool dürfte in den verbleibenden 4 Spielen noch einmal mächtig Druck aufsetzen, um den einen Zähler Rückstand noch wettzumachen. Im FA-Cup-Halbfinal siegten die «Reds» im Direktduell gegen City, im Ligacup-Final gegen CL-Titelverteidiger Chelsea. Sie könnten diese Saison weitere 3 Titel holen.

«Wir müssen das nun verarbeiten und stark zurückkommen», sagte Guardiola nach dem Rückschlag in den Katakomben des Bernabeu. Sollten ihm die Felle auch in der Meisterschaft noch davonschwimmen, dürfte noch einmal eine gehörige Portion Ungemach auf den Übungsleiter zukommen.