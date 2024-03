Arsenal London steht nach einem 4:2 n.P. zuhause über Porto im Viertelfinal der Champions League.

Die 0:1-Hinspiel-Pleite hatten die «Gunners» zuvor in der regulären Spielzeit ausgeglichen, in der Verlängerung fiel kein Treffer mehr.

Im anderen Dienstagsspiel setzte sich Barcelona im Duell mit Napoli durch.

David Raya heisst seit Dienstagabend der grosse Arsenal-Held. Der Spanier, erst im Sommer leihweise von Brentford übernommen, hielt im Penaltyschiessen des Achtelfinal-Rückspiels die Versuche der Brasilianer Wendell und Galeno und sicherte seinem Team so den Einzug in den Champions-League-Viertelfinal. Dies, weil gleichzeitig alle vier Arsenal-Schützen ins Schwarze trafen.

01:07 Video Raya sichert Arsenal mit 2 Paraden das Weiterkommen Aus Sport-Clip vom 12.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Dass überhaupt ein Elfmeterschiessen entscheiden musste, ist in der Champions League alles andere als der Normalfall. Die letzte solche Entscheidung in der Königsklasse fiel im Final der Saison 2015/16, als sich Real Madrid im Stadtduell gegen Atletico durchsetzte.

CL und Premier League sind zwei Welten

Arsenal verdiente sich das Weiterkommen dank einer stabilen Vorstellung über 120 Minuten – wobei die «Gunners» nie an die zuletzt überragenden Darbietungen aus der Premier League anknüpfen konnten, wo man im Jahr 2024 noch ungeschlagen ist und ein Torverhältnis von 33:4 vorweisen kann.

Wirklich gefährlich vor dem Tor von Porto-Hüter Diogo Costa wurde es im Emirates Stadium nur selten. Für das einzige Glanzlicht in der 1. Halbzeit sorgte Captain Martin Ödegaard mit einem feinen Pass auf Leandro Trossard. Der Belgier nutzte die Vorlage mit einem überlegten Abschluss zum 1:0 (41.).

00:31 Video Ödegaard bedient mustergültig, Trossard schiebt ein Aus Sport-Clip vom 12.03.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Sonst blieb vor allem im letzten Angriffsdrittel vieles Stückwerk. Das vermeintliche 2:0 durch Ödegaard 20 Minuten vor dem Ende zählte nicht, da ein Foul vorausgegangen war. Gabriel Jesus' Abschluss kurz vor Schluss, den Diogo Costa abwehren konnte, war ein «Gewurstel» vorausgegangen.

Arsenal endlich wieder in den Top 8

Weil auch Porto, das im Hinspiel durch einen Treffer Galenos in der 94. Minute mit einem Vorsprung ins Rückspiel gegangen war, nicht voll auf die Offensive setzte, entwickelte sich ein zähes Spiel mit wenigen Highlights. In der gesamten Verlängerung kamen die Teams zu keinen nennenswerten Szenen.

Den Fans der «Gunners» dürfte es indes egal sein, wie ihr Team den Vorstoss in die CL-Viertelfinals geschafft hat. Mit dem Sieg vom Dienstag beendete Arsenal eine Durststrecke von 14 Jahren. Seit der Saison 2009/10 oder 14 Jahren war man nicht mehr unter den besten 8 Teams Europas vertreten. Auch damals kegelte man nach einer Hinspiel-Niederlage übrigens Porto aus dem Rennen.

So geht es weiter

Mit welchem Gegner es Arsenal in der Runde der letzten Acht zu tun bekommt, steht noch nicht fest. Die Auslosung der Champions-League-Viertelfinals findet am kommenden Freitag in Nyon statt.