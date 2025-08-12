Legende: Das dritte von fünf Toren gegen Malmö Der in Basel bestens bekannte Mohamed Elyounoussi (links) war für das 3:0 besorgt. Imago/Bildbyran

Nach dem Hinspiel vor einer Woche war noch alles offen. Der Malmö FF und der FC Kopenhagen hatten sich in Schweden mit 0:0 getrennt. Das Rückspiel in Dänemarks Hauptstadt war dann aber eine klare Angelegenheit. Zur Pause führte Kopenhagen 2:0, nach 51 Minuten stand es 3:0 und am Schluss hiess es 5:0.

Damit misst sich Kopenhagen am 20. und am 27. August mit Schweizer Meister Basel. Der Sieger dieses Playoff-Duells nimmt im Herbst an der lukrativen Champions-League-Ligaphase teil. Für den Verlierer geht es in der Europa League weiter.

Basel, das zuerst zu Hause antritt, und Kopenhagen sind auf dem europäischen Parkett noch nie aufeinander getroffen. Der amtierende dänische Meister ist in der heimischen Liga eine Macht: In den letzten 20 Jahren war man nie schlechter klassiert als auf Rang 4 und holte in dieser Zeit 10 Mal den Titel.

Wiedersehen mit Elyounoussi

Im Duell Basel - Kopenhagen kommt es für den FCB zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Mohamed Elyounoussi, der gegen Malmö zum 3:0 traf, lief 2016/17 und 2017/18 für Basel auf. In 85 Pflichtspielen für den FCB gelangen dem Offensivspieler 23 Tore.

Resultate