Dortmund schlägt Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League mit 2:1.

Die grosse Figur ist der 19-jährige Erling Haaland, der beide Dortmunder Tore schoss.

Im 2. Spiel des Abends überrascht Atletico Madrid Liverpool mit 1:0.

Just als Paris den Tritt in die Partie zu finden schien, war Dortmunds 19-jähriger Wunderstürmer ein zweites Mal zur Stelle. Erling Haaland, der nach einem Schuss von Raphaël Guerreiro das Skore eröffnet hatte (69.), erzielte sein zweites Tor des Abends in einer für ihn typischen Manier.

Traumhafte Torquote

Mittig, ungefähr 20 Meter vor dem Tor angespielt, brauchte er nur wenig Platz, um ein regelrechtes Geschoss in Richtung PSG-Tor abzufeuern. Der Ball flog hoch in die Ecke, PSG-Hüter Keylor Navas war chancenlos.

Damit hat Haaland seine bereits eindrückliche Champions-League-Bilanz nochmals verbessert: Nach 7 Spielen in der Königsklasse (6 für Salzburg) kommt der Norweger nun bereits auf 10 Treffer. Für Dortmund hat er wettbewerbsübergreifend in 7 Einsätzen 11 Tore erzielt.

Paris' Klasse blitzt nur einmal auf

Kylian Mbappé hatte zuvor beim Ausgleich (75.) von mehreren BVB-Spielern nicht gestoppt werden können. An der Grundlinie legte er quer auf Neymar, der nur noch einschieben musste. Die Superstars brachten PSG zurück ins Spiel, doch Haaland hatte bekanntlich noch nicht genug und fand nach nur 2 Zeigerumdrehungen eine Antwort auf den Ausgleich.

Der Sieg der Dortmunder ist gemessen am Chancenplus verdient. Besonders in der ersten Halbzeit waren die Deutschen überlegen. Jadon Sancho zeigte sich offensiv wirblig und äusserst aktiv, war an jeder gefährlichen Szene des BVB beteiligt. Auf der anderen Seite des Feldes standen die Dortmunder ohne den Schweizer Manuel Akanji in der Innenverteidigung defensiv solid. Paris verzeichnete nach 45 Minuten nur einen Abschluss – ein Freistoss von Neymar segelte am Tor vorbei.

Sendebezug: Abendbulletin auf Radio SRF 3 vom 18.02. um 22:06 Uhr