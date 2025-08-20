Im Playoff-Hinspiel zur «Königsklasse» haben sich die Norweger in eine vorzügliche Ausgangslage gebracht.

2022 und 2024 war Bodö/Glimt in den Playoffs zur Champions League jeweils hauchdünn gescheitert. Im 3. Anlauf sollte es nun aber klappen. Denn es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn die Norweger das Ticket für die «Königsklasse» noch verspielen sollten. Schliesslich gewann Bodö/Glimt das Hinspiel gegen Sturm Graz zu Hause gleich mit 5:0.

Bereits in der 7. Minute eröffnete Kasper Hogh das Skore für die Nordländer. Nach 25 Minuten führte Bodö/Glimt schon mit 3:0. Als Hakon Evjen in der 2. Halbzeit auf 4:0 erhöhte (54.), waren alle Zweifel aus dem Weg geräumt, wer das von Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer geleitete Hinspiel nördlich des Polarkreises gewinnen würde. Der 5. Treffer der Norweger war ein Eigentor der bedauernswerten Österreicher (79.).

Keine Tore auf den anderen Plätzen

In den anderen beiden Playoff-Hinspielen vom Mittwoch konnte sich keine Equipe in eine ähnlich gute Ausgangslage bringen wie Bodö/Glimt. Im Gegenteil: Sowohl Celtic Glasgow – Qairat Almaty (KAZ) als auch Fenerbahce Istanbul – Benfica Lissabon endeten torlos.

Resultate